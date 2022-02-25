Tükürük bezi tümörü bulunan 65 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Türkiye ve dünyada görülme sıklığı en az kanser türlerinden tükürük bezi tümörüyle mücadele eden 65 yaşındaki hasta, yüz sinirlerine zarar verilmeden yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan ve tükürük bezinde tümör olduğu tespit edilen 65 yaşındaki hastanın tedavisine Kızılay Kartal Hastanesinde başlandı.

Bu kapsamda hastanın tükürük bezindeki tümör, başarılı bir operasyonla ve yüz sinirlerine zarar verilmeden çıkarıldı.

"Erken tedavi çok önemli"

Konuya ilişkin bilgi veren Kızılay Kartal Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Gazi Abuzaid, hastada 2 yıldır gittikçe büyüme gösteren tükürük bezi kitlesinin olduğunu belirtti.

Tükürük bezinin içinden yüz sinirinin geçtiğini aktaran Abuzaid, şu ifadeleri kullandı:

"Siniri koruyarak bezi ve kitleyi çıkarmak gerekiyor. Yapılan ameliyatta sinirin tüm dallarını teker teker bulup koruduk ve kitleyi başarıyla çıkardık. Tümör ne kadar küçükse cerrahi de o kadar kolay oluyor. Bu nedenle tümör kötü huylu ise hastalık erken evredeyken, yayılıp diğer dokuları işgal etmeden veya farklı bölgelere sıçramadan çıkarılması daha da önem kazanıyor. Burada erken tedavinin önemi daha iyi anlaşılıyor.

???????Bulunduğu bölgeye bakılmaksızın iyi veya kötü huylu tüm tükürük bezi tümörlerinin cerrahi müdahaleyle alınması gerekiyor. Yüz siniri gibi önemli yapıların zarar görme olasılığı düşünülerek, gerçekleştirilmesi çok zor bir operasyondur. Doktor, tamamen bu tümörü çıkarabileceğine inanırsa ameliyatla tedavi edilir. Böyle bir operasyon cerrahın beceri ve deneyimine bağlıdır. Kızılay Kartal Hastanesinde bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdik."

Bu tarz durumlarda önce doktora başvurmak gerektiğini, ardından hastadan boyun ultrasonografisi ve MR isteneceğini belirten Abuzaid, kitleden alınacak biyopsi ile patoloji sonucunun doktora tümörün çeşidini göstereceğini kaydetti.

Abuzaid, çoğu zaman bu vakalarda kanser ve etrafındaki tükürük bezinin bir kısmının veya tamamının çıkarılması gerektiğine işaret ederek, "Yakındaki yumuşak doku da alınabilir. Amaç, çıkarılmış tümörün dış kenarlarında hiçbir kanser hücresinin olmamasıdır. Kanser yüksek dereceliyse veya lenf nodlarına yayılmışsa, boynun aynı tarafındaki lenf bezleri boyun diseksiyonu adı verilen bir işlemle çıkarılabilir." değerlendirmesini yaptı.