Olay, dün gece saatlerinde Polatlı- Haymana yolu üzerindeki Şeyhali Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Kaynak: DHA

Haymana, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tülay dövülüp, otomobille ezilerek öldürüldü - Son Dakika

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