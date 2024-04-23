Tüm Yerel-Sen: İktidar Çocuklarımıza Gerekli Önemi Vermiyor - Son Dakika
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Tüm Yerel-Sen: İktidar Çocuklarımıza Gerekli Önemi Vermiyor

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, iktidarın Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini temsil eden çocuklara gerekli önemi vermediğini belirtti. Açıklamada, çocuklara düzgün, adil, bilimsel, laik ve kamusal bir eğitimin çok görüldüğü vurgulandı. Tüm Yerel-Sen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin Atatürk ilke ve devrimleri olduğunu ve bu ilke ve devrimlerden asla ödün verilmeyeceğini ifade etti.

23.04.2024 12:42
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(ANKARA) - Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, (Tüm Yerel-Sen) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada; "İktidar Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini temsil eden çocuklarımıza gerekli önemi vermemektedir. Çocuklarımıza düzgün, adil, bilimsel, laik, kamusal bir eğitimi çok görmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi Atatürk ilke ve devrimleridir. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Tüm Yerel-Sen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Tüm Yerel-Sen'in açıklaması şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamlı, önemli günü çocuklarımıza, ulusumuza ve dünya çocuklarına  '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak armağan etmiştir. Ancak AKP iktidarı, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi taçlandıran, aydınlanma devrimimiz Cumhuriyet'in kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı göstermektedir. Cumhuriyetin temel niteliklerini tartışmaya açmakta; üniter devlet yapısı hedef alınmakta, başta Öğretim Birliği ilkesi olmak üzere devrim yasaları çiğnenmekte; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim hedefi terk edilmekte; Türkiye, bir karanlığa doğru sürüklenmektedir.

AKP iktidarı 22 yılda eğitim alanında büyük bir çöküş yaşatmıştır. Eğitimi ve çocuklarımızı kendi politikalarına uygun şekilde dönüştürmüştür. İktidar, eğitimi bir araç olarak görmüş geldiği dönemden günümüze yavaş yavaş ve köklü hamlelerle kendi istediği şekilde eğitimi gerileştirmiştir. Eğitimde değişmeyen tek şey okullarda kullanılan sıra ve masalar olmuştur. Müfredattan sınav sistemlerine, din derslerinden eğitim yıllarına, öğretmen olma koşullarından cemaatlerle iş birliğine kadar bir dizi değişiklik adı altında 'kindar ve dindar' bir nesil hedeflenmiştir. Yarın çocukların en büyük bayramı olan 23 Nisan kutlanacaktır. Ancak iktidar Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin temsil eden çocuklarımıza gerekli önemi vermemektedir. Çocuklarımıza düzgün, adil, bilimsel, laik, kamusal bir eğitimi çok görmektedir. Birçok çocuğumuz barınmadan sağlığa kadar birçok temel hakka erişmekten uzaktır. Okul çağında olmasına rağmen, sokaklarda, tarlada, fabrikada çalıştırılan, şiddetin, istismarın, zorla ve erken yaşta evliliklerin kurbanları olan milyonlarca çocuk bulunmaktadır. Dünya çocuklarını birbirinden ayırmadan, geleceğin onların ellerinde şekilleneceğinin farkında olarak onlara bir bayram armağan eden tek ülke olmaktan, kendi çocuklarına geleceğe dair düş bile kurduramayan bir ülkeye dönüşüyor olmamız da bugünkü burukluğumuzun başlıca sebebidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; askeri, siyasi, sosyal ve kültürel zaferleri ile kendisini bu zaferlere ulaştıran azim ve kararlılığının nişanesi olan iki resmi bayramı art arda ilan etmiştir.  Bu bayramların ilki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; ikincisi de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Cumhuriyeti kuran irade, Cumhuriyeti yükseltecek ve yaşatacak olan kuşağın çocuklarımız olduğunu bildiği için ülkemizi çocuklarımıza ve gençlerimize emanet etmiştir.  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi Atatürk ilke ve devrimleridir. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyeceğiz. Tüm Yerel-Sen olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tüm Yerel-Sen: İktidar Çocuklarımıza Gerekli Önemi Vermiyor - Son Dakika

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