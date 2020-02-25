Tunç Soyer Urlalı muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunç Soyer Urlalı muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Tunç Soyer Urlalı muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Merkeze uzak ilçelerde muhtarlarla toplantılar düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni durağı Urla oldu.

Tunç Soyer Urlalı muhtarlarla buluştu, System.String[]

Merkeze uzak ilçelerde muhtarlarla toplantılar düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni durağı Urla oldu.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in merkeze uzak ilçelerdeki muhtarlarla toplantıları sürüyor. Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla Yerel Hizmetler Binasında Urlalı 37 muhtarla bir araya geldi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Aysel Özkan, Eser Atak ve Yıldız Devran, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz, İZSU Genel Müdür Yardımcıları Filiz Yıldız ve Onur Demirci de katıldı.


Toplantıda sahil, park, bahçe ve mezarlık düzenlemeleri, ulaşım, altyapı, halı saha ve sosyal tesis talepleri öne çıktı. Soyer muhtarları tek tek dinleyerek, not aldı. Ulaşımla ilgili talepler üzerine Soyer, Urla'da İztaşıt uygulaması için gerekli hazırlıkların başlayacağını söyledi.


"Sizi asla yalnız bırakmayacağız"


Toplantı sonunda yeniden söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urlalı muhtarlara hitaben "Hiç unutmayın sizi asla yalnız bırakmayacağız. Türkiye'de ne olursa olsun biz sonuna kadar sizin yanınızdayız. Sizin dertlerinizi çözmek için de elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.


Urlalı muhtarlar, günün anısına Tunç Soyer'e plaket hediye etti. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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