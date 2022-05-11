Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı - Son Dakika
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Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı

11.05.2022 15:42

Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı - Bölge halkı belediyeye tepki gösterdiEDİRNE – Edirne'de binlerce tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayan Tunca Nehrinin su seviyesi düşünce çöpler ortaya çıktı.

Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı

- Bölge halkı belediyeye tepki gösterdi

EDİRNE – Edirne'de binlerce tarım arazisinin sulama ihtiyacını karşılayan Tunca Nehrinin su seviyesi düşünce çöpler ortaya çıktı. Bölge halkı, gerekli yönde çalışma yapılmadığı gerekçesiyle belediyeye tepki gösterdi.

Edirne'de kuraklığın başlamasıyla Tunca Nehrinin debisi düştü. Nehirde kum adacıkları oluşurken, çöpler ve yosunlar ortaya çıktı. Bölge halkı kuraklık olan her sene bu durumun yaşandığını ve belediye ekiplerinin konuya el atmasını beklediklerini vurguladı.

Eray Varel, "Az ileride Bulgaristan sınırı olduğu için, baraj kapakları açılmadığı için ve de yağmurlar yağmadığı için buradaki görüntüler çıkıyor. Ben insanlarımdan rica ediyorum, duyarlı olmasını istiyorum. Şehrimizin ilimizin böyle pislikten arınması için duyarlı olsunlar. Bulgar kapakları açmadığı zaman her daim böyle oluyor" dedi.

Gelen turistlerin nehri gördüğünde çöp atmaya yer olmadığını düşündüğünü vurgulayan Cemal Efe, "Kuraklık var Tunca nehrinin suyu azaldı. Burada su maymunlarımız vardı, kurak olduğu için herhalde Bulgaristan'a gitti. Nehrimizi biraz daha temiz tutarsak daha iyi. Belediyemizin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı
Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı
Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı
Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı
Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı
Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı
Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı
Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı - Son Dakika


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