Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler - Son Dakika

Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler

03.11.2020 08:45

Fenerbahçe'nin son dakikalarda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren sarı-lacivertlilerin efsanesi Tuncay Şanlı, takımın iştahına vurgu yaptı ve "Fenerbahçeli futbolcular topu yiyecek gibi oynadılar. Adeta jaws gibiydiler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, TRT Spor'da sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor maçını değerlendirdi.

İşte Tuncay Şanlı'nın açıklamaları;

Fenerbahçe'nin inanılmaz bir şut organizasyonu vardı. Caner Erkin yine harika duran toplar kullandı. Fenerbahçe basit bir hatada, konsantrasyon eksikliğinde golü yedi. Lukas Podolski inanılmaz bir gol attı ama o pozisyonu vermemek lazım. Dimitris Pelkas etkiliydi. Jose Sosa yorulunca Diego Perotti hamlesi geldi. Enteresan bir maç oldu.

"TOPU YİYECEK GİBİYDİLER"

Fenerbahçeli futbolcular topu yiyecek gibi oynuyordu. Adeta jaws gibiydiler. Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu daha bu takım girecek. Diego Perotti kalitesini gösterdi. Luiz Gustavo da yine muhteşem oynadı. Caner Erkin'in ortalarında kendi arkadaşları vuramasa bile rakip kendi kalesine de atabilir.

"5 HÜCUMCU CESARET İSTER"

Erol Hoca'nın maçlarda yaptığı hamleler çok önemli. 5 tane hücumcuyu ileri atmak cesaret ister. Erol Hoca'yı da tebrik etmek lazım. İlk haftadan bu haftaya göre Erol Hoca'nın dokunuşlarının farkını görebiliyoruz.

"SARI OLABİLİRDİ"

Adis Jahovic kötü niyetle hamle yapmadı, topa koştu. Serdar'ın ayağına istemeden bastı. Resme göre farklı yorumlanır. Sarı kart olabilirdi. Zaten Jahovic ayağını oraya koymayacaktı, top yön değiştirince istemeden bastı.

Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler

Tuncay Şanlı, Caner Erkin, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler - Son Dakika Spor


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