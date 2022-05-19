Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor - Son Dakika
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Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor

19.05.2022 11:57

Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyorTUNCELİ Tunceli'de anneleri araç çarpması sonucu ölen 2 yavru sincap biberonla besleniyor.

Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor

TUNCELİ Tunceli'de anneleri araç çarpması sonucu ölen 2 yavru sincap biberonla besleniyor.

Tunceli merkez Alibaba Mahallesi'nde bir vatandaşlar anneleri araç çarpması sonucu ölen 2 yavru sincabı yuvalarından alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince her gün düzenli olarak biberonla beslenen ve fındık verilen yavru sincapların erişkinliğe ulaşmalarının ardından yeniden doğal hayata salınacakları belirtildi.

Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor
Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor
Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor
Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tragger, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor - Son Dakika
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