Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristler, 'turuncu' ve 'gri' kategoride
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı'nca son 2 günde Tunceli'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde 'turuncu', 3'ünün de 'gri' kategoride olduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:54 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı'nca son 2 günde Tunceli'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde 'turuncu', 3'ünün de 'gri' kategoride olduğu açıklandı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iç güvenlik kapsamında, merkez kırsalında yapılan operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde 'turuncu' kategoride yer alan, sözde dersim saha eyalet YPS sorumlusu, 'Hakkı Çemişgezek' kod adlı Cihan Çelebi olduğu ve 600 bin TL ödülle arandığı belirtildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristler; sözde batı cephe YPS sorumlusu, 'Sidar' kod adlı Mazlum Atar, sözde dersim eyalet YPS gücünde, 'Adnan Piro' kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde dersim saha basın sorumlusu 'Rızgar' kod adlı Abdulkerim Avras'ın ise 'gri' kategoride yer aldığı ve 300 bin TL ödülle arandığı kaydedildi.
Gökhan CEYLAN/ANKARA,
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