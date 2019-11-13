Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Tunceli'de resmi tören ve etkinlikler haricindeki her türlü eylem ve etkinliğin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gerek ülkemiz genelinde gerekse sınırlarımız dışındaki terör örgütlerine karşı başarılı operasyonları devam etmektedir. Bu operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren terör örgütlerinin, müzahir kitlenin desteğini almak ve motivasyonunu arttırmak amacıyla yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği aşikardır. İçişleri Bakanlığınca bazı il ve ilçelerimizde PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı- irtibatlı faaliyetleri ve terör örgütüne destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları ile ilgili, Anayasanın 127. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. Maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca belediye başkan vekili görevlendirilmiştir. Bununla ilgili ilimizde de Mazgirt Akpazar Beldesi Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmıştır" denildi.



Açıklamanın devamında, "Söz konusu atamalar ile görevden uzaklaştırmaları protesto etmek amacıyla terör örgütü güdümünde faaliyet gösteren oluşum ve örgüt üst yönetiminin talimatları doğrultusunda sosyal medya platformlarından toplanma çağrıları ile ülke genelde ve ilimizde yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, imza kampanyası vb. yasadışı etkinlikler düzenleme sureti ile konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı değerlendirilmekle birlikte, 5449 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde I1/A ve 1 1/C hükümleri doğrultusunda, Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk Alanının Tamamı) basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans vb. tüm etkinliklerin 13/11/2019 günü saat 00.01 ile 27/11/2019 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ