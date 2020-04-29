Tunceli'de, Kovid-19 salgınının önlenmesi için ek kararlar alındı - Son Dakika
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Tunceli'de, Kovid-19 salgınının önlenmesi için ek kararlar alındı

6 saat önce

Tunceli'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir dizi yeni kararlar alındı.

Tunceli'de, Kovid-19 salgınının önlenmesi için ek kararlar alındı, System.String[]

Tunceli'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir dizi yeni kararlar alındı.

Tunceli Valiliğinden alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda koronavirüs tedbirleri gereği kurulan İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri üzerine, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince oy birliğiyle bazı kararlar aldığı belirtildi.

Alınan kararların 30 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olacağı, 15 Mayıs'a kadar hususi ve ticari araçların plakasının son rakamı tek rakamla bitenlerin tek günlerde, çift rakamla bitenlerin ise çift günlerde trafiğe çıkması kararı verildi.

Kamu kurum hizmetlerinde görevli personel veya görev verilen araçlar, gıda ve temizlik gibi temel tüketim maddeleri tedarikçileri, kentten transit geçecek araç ve acil tedavi için sağlık kuruluşlarına müracaat edecek araçların kısıtlama dışında kalması kararlaştırıldı.

İlçelerdeki araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 15 Mayıs tarihine kadar müsaade edilmeyeceği, zorunlu hallerde kaymakamlıklardan "Seyahat İzin Belgesi" alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapabilmelerine karar verildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması amacıyla DSİ Şube Müdürlüğüne ait misafirhanenin cezaevi personeline tahsis edilmesine ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik önlemlerinin 15 Mayıs tarihine kadar alınmasına karar verildi.

Turizm turları 15 Mayıs'a kadar durduruldu

Tunceli merkez ve ilçelerinde çalışan tüm kamu görevlilerinin il dışına gidip gelmelerine alınan kararlar kapsamında 15 Mayıs'a kadar izin verilmeyecek.

Pertek ve Çemişgezek'ten feribotla Elazığ'a geçişlere 15 Mayıs'a kadar kısıtlama getirilmesi, günde 2 sefer yapılacak seferlerden gıda ve ihtiyaç tedarikçileri, kargo şirketleri, ambulans gibi acil durumda olanlar faydalanması, hasta nakli gibi çok acil durumlar için de bir feribot hazır bekletilmesine karar verildi.

Tekstil fabrikalarında, sosyal mesafeyi korumak şartıyla maske üretiminde çalışan işçiler hariç diğer çalışanlar 15 Mayıs'a kadar izinli sayılacak.

Tunceli'ye gelecek olan tüm turizm turları, ilçeler ile il merkezi arasında toplu taşıma yapan araç seferleri 15 Mayıs'a kadar durulduruldu.

Kentte Pülümür, Nazımiye, Pertek, Çemişgezek, Mazgirt ve Ovacık ilçelerindeki 6 nokta ile merkezdeki 3 güvenlik kontrol noktasında jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin düzenli bir şekilde kontrol yapması, ikametgah adresi il dışı olanların kimlik numarası ile adı soyadı, iletişim numarası, il içindeki ikametgah adresleri günlük olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilerek bu kişilerden evde izleme onam formunun imzalatılmasına karar verildi.

Alınan kararlar kapsamında, market ve ticari işletmelerin indirim günü, promosyon, açılış, çekiliş organizasyonlarına 15 Mayıs'a kadar müsaade edilmeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çay, meşrubat ikramları da 15 Mayıs'a kadar yapılmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi çalışanlarına özel vardiya sistemi

Tunceli genelinde, özel ve kamu inşaatlarının 30 Nisan Perşembe günü itibari ile çalışmalarına izin verilmesine, inşaatta çalışacakların işe giriş tarihinden itibaren 14 gün süre ile izolasyonda kalmalarına ve izolasyon süreleri tamamlandıktan sonra işe başlamalarına 15 Mayıs tarihine kadar karar verilerek, izolasyon sürecince karantina ve takip işlemleri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Kentte kamu kurumları servis araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu taşınmasına ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin, yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde ayarlanması kararlaştırıldı.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi çalışanlarının izolasyonun etkin şekilde sağlanabilmesi amacıyla 14 günlük vardiyalar halinde çalışmalarına, çalışma süreleri boyunca yurt/misafirhane gibi bir alanda izolasyon kurallarına uygun şekilde kalmalarına, bu husustaki gerekli planlama ile işlemlerin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verildi.

İl genelindeki bankaların bekleme alanlarına, en fazla işlem yapılan banko sayısı kadar müşteri alınmasına ve bankadaki numaratörlerin tek bir kişi tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Ramazan ayı boyunca sosyal izolasyon kurallarına uymak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenecek toplu iftar organizasyonlarına müsaade edilmeyecek, toplu organizasyonlar yerine, önceden hijyen kurallarına uygun olarak paketlenmiş gıda ve porsiyon yemekler evlere dağıtılacak.

Açıklamada, ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 lira ve Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezasının kolluk kuvvetlerince uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. Maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:38 Kaynak: AA


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