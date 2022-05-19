Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti - Son Dakika
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Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti

19.05.2022 11:51

Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın park halindeki araçlara çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti

TUNCELİ - Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın park halindeki araçlara çarpma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, nisan ayında KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi. KGYS kameralarına Tunceli'de yaşanan bir kaza da yansıdı. Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti
Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti
Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti - Son Dakika


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