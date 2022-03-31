Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

31.03.2022 19:47
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

TUNCELİ kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

TUNCELİ kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

Tunceli'de teröristleri etkisiz hale getirmek için 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. 1062 personelle yapılan, iz bulma köpekleri ve hava araçlarının da kullanıldığı operasyonda, Tunceli-Ovacık- Pülümür üçgeninde yer alan Ahpanos Vadisi içinde sarp kayalıklarda bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, 2 kilo plastik patlayıcı, 160 uzun namlulu silah mühimmatı, 7 el bombası fünyesi, 1 el telsizi, 1 dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 270 pil, 1 pil bloğu, 1 kamera, 1 güneş paneli, 1 fotoğraf makinası, 1 güç kaynağı, 1 radyo, 15 serum, 210 enjektör iğnesi, 100 litre mazot, 40 çift eldiven, 500 metre sera naylonu, bin metre çamaşır ipi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak diğer malzemelerle birlikte imha edildi.


Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
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İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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