Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

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AFAD ekibinin botla kadına ulaşması
Yaralı kadının bota bindirilip ambulansa götürülmesi
Yaralının ambulansla hastaneye kaldırılması
Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı
Tunceli'de uçurumdan yuvarlanarak yaralanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gezinti yapan bir kadın, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabası sonucu yaralı kadın, bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa götürüldü.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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