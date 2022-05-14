Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı

14.05.2022 20:41

GÖRÜNTÜ DÖKÜ AFAD ekibinin botla kadına ulaşması Yaralı kadının bota bindirilip ambulansa götürülmesi Yaralının ambulansla hastaneye kaldırılması Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı Tunceli'de uçurumdan yuvarlanarak yaralanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum...

GÖRÜNTÜ DÖKÜ

AFAD ekibinin botla kadına ulaşması

Yaralı kadının bota bindirilip ambulansa götürülmesi

Yaralının ambulansla hastaneye kaldırılması

Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı

Tunceli'de uçurumdan yuvarlanarak yaralanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gezinti yapan bir kadın, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabası sonucu yaralı kadın, bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa götürüldü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı
Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı
Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı
Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı
Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı
Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı
Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı

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Tunceli, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçurumdan yuvarlanan yaşlı kadını AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


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