Tunceli isviçre'de yaşayan iş insanından tuncelili çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika
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Tunceli isviçre'de yaşayan iş insanından tuncelili çocuklara kıyafet yardımı

6 saat önce

İsviçre'de yaşayan iş insanından Tuncelili çocuklara kıyafet yardımıİsviçre'de yaşayan iş insanı Baydar Özcan, memleketi Tunceli'de başlattığı 'Çocuklar üşümesin diye el ele kampanyası' kapmasında 150 öğrenciye mont, bot ve çorap hediye etti.

İsviçre'de yaşayan iş insanından Tuncelili çocuklara kıyafet yardımı

İsviçre'de yaşayan iş insanı Baydar Özcan, memleketi Tunceli'de başlattığı 'Çocuklar üşümesin diye el ele kampanyası' kapmasında 150 öğrenciye mont, bot ve çorap hediye etti.

İsviçre'de yaşayan Tuncelili iş insanı ve yazar Baydar Özcan, çocukların eğitim ve kıyafet ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Çocuklar üşümesin diye el ele kampanyası' başlattı. Baydar, 150 öğrenci için kendi imkanlarıyla satın aldığı mont, bot ve çorabı Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki Pınarlar Ortaokulu ile Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere dağıttı.

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ekber Küçük'ün yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı törenle öğrencilere hediyelerini veren Özcan, İsviçre'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nda (UNICEF) çalıştığını ifade ederek, çocuklara yönelik projeleri hayata geçirmenin yıllar önce en büyük hayali olduğunu söyledi. Özcan, Yıllar önce kendime söz vermiştim, hayatın içinde iş alanında başarılı olursam, çocuklar için projeler yapacağım. İsviçre'ye yerleştikten sonra ilk olarak UNICEF için çalıştım. Afrika'ya giderek burada yaşayan çocuklar için bir çalışma içine girdim. 1990 yılında Uluslararası Kültür Köprüsü'nü kurarak çalışmalar yürüttüm. 2015 yılında da zamanımın bir bölümünü geçirdiğim Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokak hayvanları için barınak projesinin yanı sıra engelli çocuklar için çalışmalar yürüttüm. Şimdi de buradayım. Benim amacım bir ses olabilmek. Çocuklarımızın geleceğine az da olsa katkı sunabilmek. Bu yardımları yoksul oldukları için değil, ben içimden geldiği için çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak, bu yolda onlara yardım etmek için yapıyorum dedi.

Konuşmaların ardından Özcan ile kampanya gönüllüsü avukat ve kişisel gelişim uzmanı Ayşegül Aldemir ile bütün sınıfları gezerek, beraberinde getirdiği hediyeleri verdi. Özcan, öğrencilerle yaptığı sohbette, imkanı oldukça onlara destek olacağını söyledi. Etkinlik kapsamında kişisel gelişim uzmanı Ayşegül Aldemir, öğrenci veli ilişkisi konusunda seminer verildi.

Öğrencilere yaptığı desteklerinden dolayı Özcan'a plaket verilmesiyle etkinlik son buldu.

Tunceli isviçre'de yaşayan iş insanından tuncelili çocuklara kıyafet yardımı

Baydar Özcan, Tunceli, İsviçre, Pertek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
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