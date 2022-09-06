Tunceli'de yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tunceli'de yangın kontrol altına alındı

06.09.2022 09:21
Tunceli'de yangın kontrol altına alındı

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan örtü yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "5 Eylül 2022 saat 16.00 sıralarında Tunceli- Ovacık ilçemizi Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde; yangın çevresi iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ

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Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını (2) Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını (2) Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda orman yangını
Kaynak: İHA

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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