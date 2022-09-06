Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "5 Eylül 2022 saat 16.00 sıralarında Tunceli- Ovacık ilçemizi Aşağıtorunoba köyü mevkiinde başlayan örtü yangınına ekiplerimizce yapılan müdahale çalışmaları neticesinde; yangın çevresi iş makinesi ile şerit açılarak tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli Valiliği, Munzur Vadisi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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