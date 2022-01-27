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Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkede "istisnai durum" oluşturan kararlarını savundu - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkede "istisnai durum" oluşturan kararlarını savundu

27.01.2022 23:48

Görüntü Döküm: Toplantıdan detaylar Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in konuşması Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkede "istisnai durum" oluşturan kararlarını savundu: "Biz bu aşamada;

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Toplantıdan detaylar

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in konuşması Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkede "istisnai durum" oluşturan kararlarını savundu:

"Biz bu aşamada; anayasa, kararname ve talimatlar şeklinde çıkarılan yasal metinler ile yine anayasanın hak ve özgürlüklerle ilgili maddeleri doğrultusunda hareket ediyoruz"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede "istisnai durum" oluşmasına yol açan olağanüstü kararlarının anayasa ve kanunlara uygun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Said, 2014 Tunus Anayasası'nın imzalanmasının yıl dönümünde, Kartaca Sarayı'nda Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantının görüntüleri Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından yayımlandı.

Toplantının açılışında, 25 Temmuz 2021'den bu yana uygulanan "olağanüstü" tedbirlerin, ülkede devamlı ve istikrarlı kurumların kurulması için alındığını dile getiren Said, şunları kaydetti:

"Biz bu aşamada; anayasa, kararname ve talimatlar şeklinde çıkarılan yasal metinler ile yine anayasanın hak ve özgürlüklerle ilgili maddeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bunun aksini iddia edenler yalancı ve iftiracıdır ve tarihten hiçbir şey öğrenmemiştir."

Ülkeyi, "onu kirletenlerden ve kaynaklarını gasbedenlerden temizlemeye çalıştığını" savunan Cumhurbaşkanı Said, "Herkes şunu bilsin ki, egemenlik halka aittir ve bu hak anayasaya uygun olarak kullanılır, anayasanın ise halk egemenliği ve iktidarını ele geçirme aracına dönüşmemesi gerekir." dedi.

Said, aldığı kararlara itiraz edenlerin pozisyonuna ilişkin ise, "Anayasa, her gün başka bir renge bürünenler ile birbirlerine düşman iken şu dönemde bir araya gelerek ittifak kuranların hedeflerini gerçekleştirmek için değil kendi hedefleri için vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi bugün yaptığı açıklamada, anayasanın Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından feshedilmesinin, Tunus toplumu için bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak geçen ay açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali'nin 2011'de devrilmesinin ardından, 2014 ocak ayında Tunus Kurucu Halk Meclisi 146 maddelik yeni anayasayı kabul etmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkede istisnai durum oluşturan kararlarını savundu
Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkede istisnai durum oluşturan kararlarını savundu
Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkede istisnai durum oluşturan kararlarını savundu

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cumhurbaşkanı, Anayasa, Kabine, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkede 'istisnai durum' oluşturan kararlarını savundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus Cumhurbaşkanı Said ülkede "istisnai durum" oluşturan kararlarını savundu - Son Dakika
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