Tunus Meclisi, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Tunus Meclisi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıları kınadı.

Meclisten yapılan açıklamada, "Tunus halkının tamamı bu saldırıyı kınıyor; Gazze'deki ve tüm Filistin'deki kardeş halkın yanında olduğunu beyan ediyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinli grupların birlik içinde olması ve saldırılara karşı güçlerini birleştirmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, bölge ülkelerinin parlamentolarına da Filistinlilere destek için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de, 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.

İslami Cihad Hareketi, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile 14 Kasım sabahından geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.