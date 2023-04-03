Tunus muhalefetinden, kamuoyunun önüne çıkmayan Cumhurbaşkanı'yla ilgili açıklama talebi - Son Dakika
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Tunus muhalefetinden, kamuoyunun önüne çıkmayan Cumhurbaşkanı'yla ilgili açıklama talebi

03.04.2023 14:48
Tunus muhalefetinden, kamuoyunun önüne çıkmayan Cumhurbaşkanı'yla ilgili açıklama talebi

Tunus'ta muhalefet, 22 Mart'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Cumhurbaşkanı Kays Said'in durumuna ilişkin açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Tunus'ta muhalefet, 22 Mart'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Cumhurbaşkanı Kays Said'in durumuna ilişkin açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Ülkedeki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Necib eş-Şabi, "Hükümetten, Cumhurbaşkanı'nın gözden uzak olmasının sebebinin ne olduğunu açıklamalarını talep ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Said'in hastalığına dair bilgilerinin olduğunu fakat şu anki durumuna ilişkin bilgi verilmediğini belirten Şabi, Cumhurbaşkanı'nın "yokluğunun etrafındaki gizemin" giderek arttığını kaydetti.

Bu belirsizliğe son verilmesi çağrısında bulunan Şabi, Sağlık Bakanı Ali Murabit'in Cumhurbaşkanı'nın sağlığına ilişkin soruları yanıtsız bırakmasının, bu belirsizliği arttırdığını vurguladı.

Tunus resmi makamlarından Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Said, 22 Mart'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmadı

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in en son, 22 Mart'ta başkentte yer alan Bab Suveyka bölgesini ziyaret ettiğine ilişkin görüntüleri, Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabında paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in yokluğunu "ağır kalp krizine" bağlayan muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın yoğun gizlilik altında askeri hastanede yattığını iddia ediyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Said, Avrupa Birliği Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni ile 28 Mart'taki randevusunu sebep göstermeden iptal etmişti.

Ayrıca Brezilya'nın Tunus'a atanan yeni büyükelçisi Fernando Jose de Abreu'nun güven mektubunu Cumhurbaşkanı yerine 29 Mart'ta Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'a sunmuştu.

Tunus'un 2022 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanı geçici olarak görevini yerine getiremeyecek durumda olursa, Halk Meclis'i ve Bölgesel Meclis'i feshetme hakkı haricinde, diğer görevlerini mevcut başbakanın devralması icap ediyor

Cumhurbaşkanı'nın vefatı ya da istifası durumunda ise Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, 45 gün içerisinde düzenlenecek seçimlere kadar, Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmesi gerekiyor.

Bu arada 2011'deki devriminden sonra Anayasa Mahkemesi üyeleri seçilemediği için Tunus'ta hala Anayasa Mahkemesi Başkanı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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22 Mart, Tunus, Güncel, Son Dakika

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