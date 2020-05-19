Tunus'ta bağımsızlıktan bu yana ilk kez "zekat fonu" kuruldu

Tunus'ta ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1956 tarihinden bu yana ilk kez "zekat fonu" kuruldu.

Tunus'ta ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1956 tarihinden bu yana ilk kez "zekat fonu" kuruldu. Tunus vilayetine bağlı El-Kerm ilçesinde açılan fonun genel merkez binasına çalışmalarının uzun ömürlü olması temennisiyle sembolik olarak zeytin ağacı dikildi. El-Kerm Belediye Başkanı Fethi el-Uyuni, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fonun birçok özelliğinin bulunduğunu, zekat sistemi üzerinden ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımların, daha onurlu bir şekilde yürütüleceğini dile getirdi. Belediye başkanı Uyuni, 5 Aralık 2019'da zekat fonu kurulması yönünde karar almıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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