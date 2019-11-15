Son Dakika Haberleri: Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi
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Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi

6 saat önce

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini Nahda Hareketi Partisinin önerdiği El-Habib el-Cemeli'ye verdi.

Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi, System.String[]

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini Nahda Hareketi Partisinin önerdiği El-Habib el-Cemeli'ye verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Nahda Hareketinin lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

Kabulde Gannuşi, 60 yaşındaki Cemeli'yi, Nahda Hareketi Partisinin başbakan adayı olarak Cumhurbaşkanı Kays Said'e önerdi.

Cumhurbaşkanı Kays Said de yeni hükümeti kurma görevini Cemeli'ye verdi.

Ziraat mühendisi olan El-Habib el-Cemeli, Tunus'ta 2011'deki devrimin ardından 2012 ve 2013 yıllarında iki ayrı hükümette bakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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