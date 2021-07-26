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Tunus'ta olaylar durulmuyor! Darbe karşıtları ile destekçileri birbirine girdi - Son Dakika

Tunus'ta olaylar durulmuyor! Darbe karşıtları ile destekçileri birbirine girdi

26.07.2021 15:18

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclis'in yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası yakınında toplanan darbe karşıtları ile destekçileri arasında gerginlik çıktı. Her iki gruptan da yaralananlar var.

Cumhurbaşkanı Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlar ile destek veren çok sayıda kişi, başkent Tunus'taki Meclis binası yakınında toplandı.

YARALILAR VAR

Taraflar arasında arbede yaşandı; karşılıklı taşlar atıldı. Her iki taraftan da yaralananlar oldu. Meclis'e girmek isteyen darbe karşıtlarına engel olan güvenlik güçlerinin, çevrede yoğun önlemler aldığı görüldü.

Tunus'ta darbe karşıtları ile destekçileri birbirine girdi! Yaralılar var

NE OLMUŞTU?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti. Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı. Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

Tunus'ta olaylar durulmuyor! Darbe karşıtları ile destekçileri birbirine girdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Tunus'ta olaylar durulmuyor! Darbe karşıtları ile destekçileri birbirine girdi - Son Dakika Dünya


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