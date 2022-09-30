Tunus'ta 151 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta 151 düzensiz göçmen yakalandı

30.09.2022 16:28
Tunus'ta 151 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 151 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus'ta yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 151 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güney kesimindeki Medenin, Mehdiyye, Susa ve Kasrin ile doğuda yer alan Cenduba kentlerinde güvenlik güçleri tarafından rutin operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Cibali, dün gece yapılan operasyonlar neticesinde 7'si deniz sınırlarında olmak üzere toplam 10 yasa dışı göç girişiminin engellendiğini, 85'i Afrika uyruklu 151 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, göçmenlerin savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre ise Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısı yıl başından bu yana 13 bini aştı.

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Kaynak: AA

Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta 151 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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