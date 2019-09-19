Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali Suudi Arabistan'da öldü

Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten ve 'Arap Baharı' olarak adlandırılan toplumsal halk hareketleri sonucu 2011'de görevden ayrılarak Suudi Arabistan'a sığınan devrik lider Zeynel Abidin bin Ali, 83 yaşında Riyad'da bir hastanede hayatını kaybetti.



euronews'e açıklamada bulunan bin Ali ailesinin avukatı Munir bin Salha, eski liderin öldüğü bilgisini teyit etti.