Turgay Olcayto'nun listesi TGC seçimini kazandı - Son Dakika

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC)'nin 47. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Seçimin sonunda Turgay Olcayto'nun başkan adayı olduğu Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu; yönetimi üç yıl için daha sürdürmeye değer görüldü.

TGC'nin Cağaloğlu'ndaki binasında Burhan Felek Konferans Salonu'nda dün başlayan 47. Genel Kurul, bugün yapılan seçimlerle sona erdi.

Seçimde toplam 384 oy kullanıldı. 25 oy geçersiz sayıldı. Seçime Turgay Olcayto'nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu'nun yanında Bağımsız aday olarak Seraceddin Zıddıoğlu katıldı. Kurullar itibariyle alınan oyların dökümü şöyle: Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu

Yönetim Kurulu AsılTurgay Olcayto (351), Vahap Munyar (356), Doğan Şentürk (354), Sibel Güneş (352), Niyazi Dalyancı (348), Hakan Güldağ (352), İhsan Yılmaz (355), Göksel Göksu (354), Pınar Aktaş (356), Nuray Özger (352), Uğur Güç (350)

Yönetim Kurulu YedekGökmen Karadağ (354), Zeynel Lüle (354), Garbis Özatay (355), Mustafa Dolu (354), Atilla Dişbudak (356), Emrullah Özbey (347), Olay Tan (354), Önder Balıkçı (351), İsmail Özmeral (349), Ayten İnsel Serin (349),Erden Aktoğu (347)

Denetim Kurulu AsılArif Esen (355), Mustafa Bakacak (358), Hilmi Hacaloğlu (356) Denetim Kurulu YedekGürsel Çelikkanat (353), Ali Yüksel (358), Ali Kılıç (356) Onur Kurulu Asıl Altan Öymen (359), Rahmi Turan (357), Ahmet Özdemir (354), Adnan Özyalçıner Çelik (348), Turhan Günay (351), Nevin Akkaya (354), Ayşegül Dora (357) Onur Kurulu YedekReha Erus (357), Uğur Gürtunca (357), Eyüp Bektaş (355), Mithat Kalaycıoğlu (350), Zeki Mesut Özel (348), A. Tülin Dinçelli (352), Derman Bayladı (346) Balotaj Kurulu AsılSerkut Bozkurt (350), Azize Şenbülbül (354), Mesude Erşan (359), Serkan Ocak (353), Ayşegül Atakan (357), Gülay Oktar (349), Haşmet Levent Yavuz (347), Gözde Tüzer Korkmaz (345), Ümit Aslanbay (356), Sultan Uçar (353)

Balotaj Kurulu YedekÖzlem Özdemir (354), Mehmet Sağnak Hacışabanoğlu (347), Vecide Şener (352), Cemil Ciğerim (350), Sait Yanık (352), Yonca Sevim (357), Erol Aktı (356), Akın Bodur (353), Mehmet Emin Köpüklü (346), Akın Göksu (352)

Bağımsız Aday

Seçime Bağımsız Yönetim Kurulu asıl üyeliği için aday olan Seraceddin Zıddıoğlu 15 oy aldı.