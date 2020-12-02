Turgutlu'da 98 iş yerinden kira alınmayacak - Son Dakika

Turgutlu Belediye Meclisinde alınan karara göre korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve Turgutlu Belediyesine ait bulunan 98 iş yerinden kapalı oldukları süre boyunca kira bedeli alınmayacak.

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Turgutlu Belediye Meclisinde alınan karara göre korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve Turgutlu Belediyesine ait bulunan 98 iş yerinden kapalı oldukları süre boyunca kira bedeli alınmayacak.

Aralık Ayı Meclis Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 4 Aralık Madenciler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü, 12 - 18 Aralık Yerli Malı Haftasını kutladı. Başkan Akın konuşmasında İsmet İnönü, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy ve Adile Naşit'i ölüm yıl dönümlerinde; Sarıkamış Harekatının yıl dönümü dolayısıyla harekatta şehit olan kahramanları da saygı ve rahmetle andı.

Konuşmasında 12 - 18 Aralık Yoksullukla Dayanışma Haftasına da yer veren Başkan Akın, sosyal belediyecilik ve sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yoksullukla mücadele etmenin yerel ve merkezi yönetimlerin en önemli görev ve de sorumlulukları arasında olduğunu, bunun için de Turgutlu'da hiçbir vatandaşın yatağa aç girmemesi için çalıştıklarını söyledi. Başkan Akın ayrıca imkanı olan herkesi salgın nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlara destek olmaya davet etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 18/11/2020 tarihli genelge ile faaliyetleri durdurulan ve Turgutlu Belediyesi tasarrufunda bulunan iş yerlerinden kapalı oldukları süre içerisinde kira bedeli alınmaması oy birliği ile kabul edildi. Buna göre korona virüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan, belediyeye ait 98 iş yerinden kapalı oldukları süre boyunca kira alınmayacak. Gündemin beşinci maddesinde ise Çepnidere Mahallesi, Irlamaz Mahallesi ve 6. mıntıka sınırları içerisinde kurum görüşleri tamamlanan yaklaşık 400 hektar yüz ölçümüne sahip alanın 2. etabının planlaması amacıyla Turgutlu Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve plan değişikliğinin onaylama yetkilisinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinde devredilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. - MANİSA