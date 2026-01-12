Turgutlu\'da Esnaf Ölü Bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde esnaf Burak Gök (38), şarampole düşen otomobilinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Gök'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Turgutlu ilçesi Dalbahçe Mahallesi'nde şarampole düşen otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta tabancayla göğsünden vurulan esnaf Burak Gök'ün öldüğü belirlendi. Jandarma, Gök'ün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.