Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

Törene, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Kaymakam Ali Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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