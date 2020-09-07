Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenklerin sunuldu.
Belediye Başkanı Çetin Akın günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.
Törene, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Kaymakam Ali Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:21 - Kaynak: AA
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