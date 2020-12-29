Turgutluspor 3 puan peşinde
29.12.2020 11:48
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor ve Sakaryaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Turgutluspor yarın sahasında Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Pazarspor ve Sakaryaspor galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Turgutluspor yarın sahasında Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Mehmet Şükrü Közcü'nün dadak çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör İbrahim Cezayir galibiyet serisini sürdüreceklerini belirterek, "Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Karacabey maçını kazanıp şampiyonluk yarışında iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.
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