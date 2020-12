Turgutluspor: 7-0

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Kapluhan, Ata Yıldırım

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Muhammed (Dk. 84 Uğur), Mahmut (Dk. 73 Emre Kaplan ), Ravil, Cemali, Berkay, Giuliano, Aleksic (Dk. 81 Emir), Kerim, Chadli (Dk. 73 Mete Kaan), Ba (Dk.73 Gulbrandsen)TURGUTLUSPOR: Can- Sinan, Mehmet Kuruoğlu , Emre Keskin , Mert, Samed (Dk. 61 Samet Günhan), Emre Nasuh (Dk. 46 Burak), Haşim Çoban, Ferhat (Dk. 73 Okan), Muhammed Özdemir (Dk. 73 Mete Sevinç), Muhammet Beşir (Dk. 46 Mutlu)GOLLER: Dk. 5 Aleksic, Dk.58 Demba Ba , Dk. 65 Kerim Frei , Dk. 69 Chadli, Dk 79, 83 ve 90+2 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Medipol Başakşehir, kendi evinde Misli.com 2'nci Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti ve kupada son 16 turuna kaldı. 5'inci dakikada Cemali'nin içeri çevirdiği topu Ba müsait pozisyondaki Aleksic'e bıraktı. Sırp oyuncunun ceza sahası çizgidi üzerinden sert şutu ağlarşa buluştu: 1-0.10'uncu dakikada Aleksic'in korner vuruşunda Muhammet Beşir'in çabası yeterli olmadı, Giuliano'nun şutunda kaleci Can gole izin vermedi. 15'inci dakikada Aleksic'in ortasında Demba Ba topu göğsüyle kontrol edierek yaptığı röveşata vuruşu üstten auta çıktı. 35'inci dakikada Berkay'ın pasında Demba Ba'nın vuruşu direği yanından auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 50'nci dakikada Berkay'ın sağ çaprazdan ara pasında Demba Ba'nın şutunda kaleci Can gole izin vermedi.58'inci dakikada ceza sahasını hemen önünde Giuliano'nun topuk pasında Demba Ba kaleci Can'ı da geçerek topu ağlara gönderdi: 2-0.59'uncu dakikada Demba Ba'nın ceza sahası sağ çaprazda Chadli'ye pasını verdi. Belçikalı oyuncunun şutunu kaleci Can kornere çeldi.65'inci dakikada Aleksic'in sağ kanattan sol ayağının dışıyla yaptığı ortaya Kerim Frei dokundu topu ağlara gönderdi: 3-0. 69'uncu dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası çaprazında Chadli kaleciyi geçerek topu ağlara yolladı: 4-0.79'uncu dakikada sağ kanattan Mete'nin pasında Gulbrandsen kaleciyi geçerek skoru 5-0 yaptı. 81'inci dakikada Mutlu'nun ceza sahası dışından şutu üst direğe çarparak auta çıktı. 83'üncü dakikada Giuliano'nun ara pasında Gulbrandsen kaleci Can'ı yine geçerek topu ağlara gönderdi: 6-0. 90+2'nci dakikada Uğur Uçar'ın ortasında Gulbrandsen topuğuyla topu ağlarla buluşturdu: 7-0.

