Turgutluspor evinde oynayacak

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste GMG Kastamonuspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına tutunan Turgutluspor yarın evinde lider Eyüpspor'la karşılaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Celal Bayraklı'nın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Turgutluspor Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında hafta içinde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
- Kaynak: DHA
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