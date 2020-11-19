Turgutluspor'un zirve inadı

Burak'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Turgutluspor, maçı 9 kişi tamamlayan Konya temsilcisini 85'inci dakikada bulduğu golle 2-1 yendi ve 11 maçta 24 puana ulaştı. Manisa temsilcisi 28 puanlı Eyüpspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik direktör İbrahim Cezayir , önemli bir galibiyet daha aldıklarını belirterek yarışı sürdüreceklerini söyledi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda ikinci galibiyetini Karatay Termal 1922 Konyaspor 'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Turgutluspor , lider Eyüpspor 'u amansız takibini sürdürüyor. İlk 5 haftada 5 galibiyet ve hanesine yazdırdığı 15 puanla liderlik koltuğunu bırakmayıp ardından tökezleyen kırmızı-siyahlı ekip, zirveden inse de çabuk toparladı.

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