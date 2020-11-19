Turgutluspor'un zirve inadı
19.11.2020 11:42
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda ikinci galibiyetini Karatay Termal 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Turgutluspor, lider Eyüpspor'u amansız takibini sürdürüyor.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda ikinci galibiyetini Karatay Termal 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek alan Turgutluspor, lider Eyüpspor'u amansız takibini sürdürüyor. İlk 5 haftada 5 galibiyet ve hanesine yazdırdığı 15 puanla liderlik koltuğunu bırakmayıp ardından tökezleyen kırmızı-siyahlı ekip, zirveden inse de çabuk toparladı.
Burak'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Turgutluspor, maçı 9 kişi tamamlayan Konya temsilcisini 85'inci dakikada bulduğu golle 2-1 yendi ve 11 maçta 24 puana ulaştı. Manisa temsilcisi 28 puanlı Eyüpspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik direktör İbrahim Cezayir, önemli bir galibiyet daha aldıklarını belirterek yarışı sürdüreceklerini söyledi.
Son Dakika Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı 15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzenini bıçakladı Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir