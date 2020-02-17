Turhal'da çiftçi eğitim seminerleri sona erdi - Son Dakika
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Turhal'da çiftçi eğitim seminerleri sona erdi

7 saat önce

2020-2021 Kampanya Döneminin ilk eğitim programını Turhal ve bölgelerinde başlatan ve çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği Kayseri Şeker çiftçi eğitim, değerlendirme ve istişare toplantıları, Turhal Şeker Fabrikası ve Sivas Yıldızeli'nde yapılan son toplantı ile sona erdi.

Turhal'da çiftçi eğitim seminerleri sona erdi, System.String[]

2020-2021 Kampanya Döneminin ilk eğitim programını Turhal ve bölgelerinde başlatan ve çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği Kayseri Şeker çiftçi eğitim, değerlendirme ve istişare toplantıları, Turhal Şeker Fabrikası ve Sivas Yıldızeli'nde yapılan son toplantı ile sona erdi.


Çamlıbel, Pazar, Niksar, Tokat Merkez, Zile, Artova, Turhal ve Yıldızeli'nde düzenlenen çiftçi eğitim, değerlendirme ve istişare toplantılarında çiftçilere; Sürdürülebilir Tarım Müdürü Gökhan Yavuz ve bölge müdürlerince; bölgenin tarımsal yapısı, pancar tarımında verim, toprakların korunması, münavebenin önemi, toprak hazırlığı, şeker pancarı ekim teknikleri, gübreleme, sürdürülebilir tarım, damla sulama, 4'lü karışım yem bitkisi ve tarımsal jips konularında detaylı bilgiler aktarıldı. Çiftçi eğitim, değerlendirme ve istişare toplantılarının Turhal Şeker Fabrikası'nda düzenlenen toplantısında, Turhal merkez çiftçileri ile Turhal Şeker Fabrikasında bir araya gelen; Ak Parti Tokat Milletvekilleri, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları Kazım Duygulu, Turhal Fabrika Müdürü Hulusi Yüksel ve çiftçiler, pancar tarımı, şeker sektörü ve kota gibi önemli konularda karşılıklı görüş alışverişi imkanı buldular.


Toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhallı pancar üreticilerinin geçmişte büyük fedakarlıklar ile pancarını teslim ettiği günlerden, bugüne gelindiğini belirterek, "Sizlerin babaları ve dedeleri bu fabrikanın kurulması için büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Bu demektir ki; bu fabrikanın gerçek sahipleri sizlersiniz. Kayseri Şeker Fabrikası'nın gerçek sahiplerinin, Kayseri Merkez çiftçileri olduğu gibi, Turhal Şeker'in sahipleri de Turhal bölgesinin çiftçileridir. Biz bu anlayışı samimiyetle ortaya koyuyoruz. Biz buranın patronu değiliz, emanetçisiyiz. Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu, burası teslim alındığında dedim ki; Değişen aslında çok bir şey yok, şimdiye kadar devletteydi, şimdi ise millete geçti. Millet yönetecek artık burayı, milletimizin temsilcileri yönetecek" şeklinde konuştu.


Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği Turhal ve bölgelerinde düzenlenen eğitim seminerleri, Sivas Yıldızeli bölgesinde düzenlenen toplantı ile sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri, Turhal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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