Son dakika haberleri: Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor

31.12.2020 11:01

Son dakika haberler: Yüzeyinin büyük bölümü buz tutan ve Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintilerinin yapıldığı Çıldır Gölü, masalsı kış manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bıraktırıyor.

Yüzeyinin büyük bölümü buz tutan ve Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintilerinin yapıldığı Çıldır Gölü, masalsı kış manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bıraktırıyor.

Kars ile Ardahan arasında 123 kilometrekare alana sahip olan gölün büyük bölümü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı.

Buz kalınlığının belli seviyeye ulaştığı Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu mevkisinde göl üzerine çıkan turistler, keyifli zaman geçiriyor.

Buzda gezinti yapıp eşsiz gün doğumu ile batımını izleyen turistler, arkasında karlı dağların bulunduğu alanda doyasıya eğleniyor.

Doğal güzelliğe karşı sıcak çaylarını yudumluyorlar

Buza yansıyan gökyüzü maviliğinde kısa süreliğine de olsa çadır kuran turistler, doğal güzelliğe karşı termoslarında getirdikleri sıcak çayları yudumlayarak eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Gölde atlı kızağa binen ve Eskimo usulü balık avlayan turistler, ziyaretlerini keyifli hale getirerek buz üzerinde Kafkas dansı da oynuyor.

Ziyaretçilerden Gamze Aydemir, AA muhabirine, bölgenin doğal güzelliklerini görmek için Kocaeli'den geldiğini söyledi.

Beyaz örtü arasındaki maviliğin güzel manzaralar oluşturduğunu ifade eden Aydemir, "Çıldır Gölü'ne kış mevsiminde ilk defa geldim. Anlatıldığından daha da güzelmiş. Birçok memleket gezdim ama böyle güzellik görmedim. Buz üzerinde yürürken yaşanılan adrenalin anlatılamaz, sanki başka bir gezegendeymişsin gibi hissettiriyor." dedi.

Buz üzerinde çadır kampı

Ziyaretçilerden Taner Güneş ise Çıldır Gölü'nü hem yaz hem de kışın gezme fırsatı bulduğunu anlattı.

Göl üzerinde kısa süreli çadır kampı yaptıklarını dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Göl üzerinde olmak harika bir duygu, her yıl mutlaka gelip gezemeye çalışıyorum. Bugün de buz harika, çok şeffaf ve gölün dibini görebiliyoruz. Bir hafta önce Çıldır Gölü buz tutmuştu, işlerin yoğunluğundan gelememiştik. Bugün gelerek fotoğraf çekip bu anları ölümsüzleştirdik. Doğanın, kampın, buz tutan gölün tadını çıkarıyoruz."

Gölün çevresinde güneşin doğuşunu ve batışını izlediğini belirten Güneş, herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

Son dakika haberleri: Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor
Son dakika haberleri: Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor
Son dakika haberleri: Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor
Son dakika haberleri: Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor

Çıldır Gölü, Eskimo, Balık, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor - Son Dakika


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