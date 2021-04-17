ANTALYA'DA KISITLAMA SESSİZLİĞİ - Son Dakika

Antalya, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ve çok bulutlu havanın etkisiyle sessizliğe büründü.

Konyaaltı Sahili'nde ise kısıtlamadan muaf az sayıda turist yürüyüş yaptı.

Türkiye'de koronavirüsün etkisini azaltmak adına hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, turizm kenti Antalya'da sakin geçiyor. Kısıtlamaya çoğunlukla uyulan kentte sahiller ve kent merkezinde çok az sayıda turist görüldü. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü turizm kentinde çok bulutlu havanın da etkisiyle sahilde turist yoğunluğu, geçen haftalardaki gibi oluşmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı turistlerin sahilde fotoğraf çekildiği ve 2 sporcunun ise yüzdüğü görüldü. Sahil bandında az sayıda yürüyüş yapan turistin ise maske takmadığı gözlendi. Kısıtlama nedeniyle Cumhuriyet Meydanı ise boş kaldı.

Kısıtlamada Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sahil bandındaki kumu traktörle sürüyerek yaza hazırlık çalışmalarına devam etti.