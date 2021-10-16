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Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı - Son Dakika

Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı

16.10.2021 09:35

İstanbul Beyoğlu'nda turistlere şişesi bin 500 liradan içki sattığı belirlenen gece kulübüne 10 lira ceza kesildi. Şikayet edilen diğer gece kulüpleriyle birlikte toplam ceza miktarı 310 bin TL oldu.

İstanbul'da turistlere yüksek fiyatta içki sattığı belirlenen gece kulüplerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında şişesi bin 500 liradan içki satan gece kulübüne ceza kesildi.Kuralları ihlal eden 3 iş yerine toplam 310 bin lira para cezası kesilirken, ruhsatsız olduğu tespit edilen bir gece kulübü mühürlendi.

HANUTÇULARA DA CEZA KESİLDİ

İl Turizm Komisyonu Beyoğlu'nda özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nda, yoğun şikayet gelen mekanlara ve hanutçulara yönelik yapılan denetime, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Büyükşehir ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve SGK personeli katıldı. İstiklal Caddesi'nde yaya olarak denetimi gerçekleştiren ekipler, bir sokak başında bekleyen ve gözüne kestirdiği turistleri komisyon karşılığı çalıştıkları mekanlara yönlendiren bir hanutçuyu takip ederek, suçüstü yaptı. Hanutçuya, 204 lira cezai işlem uygulandı.

Fiyatları dudak uçuklattı! Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı

3 MEKANA TOPLAM 310 BİN LİRA CEZA

Bir sokakta bulunan kafeye yapılan denetimde, pandemi kapsamında yasak olmasına rağmen nargile servisi yapıldığı için ceza kesildi. Nargile satış ruhsatı da olmadığı öğrenilen işletmenin Türk vatandaşı olmayan 2 kişiyi kaçak olarak çalıştırdığı da tespit edildi. İşletmeye yönelik, toplamda 140 bin lira para cezası kesildi. Kural ihlalini birkaç kez tekrarladığı öğrenilen kafenin, ilçe kaymakamlığı tarafından alınacak karara göre kapatılabileceği bildirildi. Tarlabaşı'nda ise ruhsatsız olduğu belirlenen bir gece kulübüne 160 bin lira cezai işlem uygulandı. Kulüp, ekiplerce mühürlenirken, çalışma belgesi olmadığı halde mekanda çalışan 4 kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Fiyatları dudak uçuklattı! Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı

ŞİŞESİNE BİN 500 LİRA ÜCRET ALDILAR

Ekipler son olarak, İstiklal Caddesi'nde bulunan, fahiş fiyat tarifesi uygulandığı için özellikle turistlerin şikayetçi olduğu bir gece kulübünü denetledi. İçeride müşterilerin de bulunduğu kulüpte yapılan kontrollerde, içki fiyatlarının yüksek olduğu tespit edildi. Komisyon üyeleri ayrıca, sahte olup olmadıklarını belirlemek için içki şişelerini de kontrol etti. Gece kulübüne, içkilerden yüksek fiyat alındığı gerekçesiyle yaklaşık 10 bin lira ceza kesti.

Fiyatları dudak uçuklattı! Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı
Fiyatları dudak uçuklattı! Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı
Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı

İstiklal Caddesi, Para Cezası, Tarlabaşı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Huseyin Cobanoglu: Cezaya bak ne kadar büyük ne kadar caydırıcı eminim bir daha yapmazlar öyle bir şey Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı - Son Dakika
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