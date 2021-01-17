Turizm cenneti Oylat beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Turizm cenneti Oylat beyaz gelinliğini giydi

17.01.2021 10:25

Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile turizm cenneti Oylat beyaza büründü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile turizm cenneti Oylat beyaza büründü.

2021 yılının ilk kar yağışı İnegöl şehir merkezinde etkili olmazken, yüksek kesimlerde ise etkisini artırarak devam ediyor. Şehir merkezinde soğuk ve dondurucu bir hava hakim olurken, kırsal bölgelerde ise lapa lapa kar yağıyor. Turizm cenneti Oylat'ta dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız sürüyor. Oylat beyaz gelinliğini giyerken, manzara görenleri büyülüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kar yağışına karşı tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Uzun süredir beklenen kar yağışı başladı Allah'a şükürler olsun. Şehir merkezinde bunu göremiyoruz ama yüksek kesimlerde, kırsal bölgelerde kar lapa lapa yağıyor. Belediye olarak gereken önlemlerimizi aldık. Olası bir kar yağışı durumunda önceliğimiz ana caddelerde trafiğin rahat gitmesini sağlamak. Cadde ve ana yolları açık tutmak için ekiplerimiz görevlerinin başında olacaklar. Vatandaşlarımız da dikkatli olsun, özellikle sürücülerimiz yola çıkarken kış lastiklerini takıp öyle yolculuk yapsınlar" dedi.

-İHA-

Turizm cenneti Oylat beyaz gelinliğini giydi
Turizm cenneti Oylat beyaz gelinliğini giydi
Turizm cenneti Oylat beyaz gelinliğini giydi
Turizm cenneti Oylat beyaz gelinliğini giydi

İnegöl, Turizm, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turizm cenneti Oylat beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika


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