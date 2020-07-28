Turizme 'bayram' morali - Son Dakika

Turizme 'bayram' morali

Turizme 'bayram' moraliKORONAVİRÜS salgını nedeniyle mart ayından bu yana zor günler geçiren turizm sektöründe, Kurban Bayramı dolayısıyla ciddi talep oluştu.

Turizme 'bayram' morali

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle mart ayından bu yana zor günler geçiren turizm sektöründe, Kurban Bayramı dolayısıyla ciddi talep oluştu. Kurban Bayramı, uzun aradan sonra hareketliliğin arttığı sektöre moral oldu.

30 Temmuz Perşembe arife günüyle başlayıp, 3 Ağustos'a kadar beş günlük Kurban Bayramı tatili, koronavirüs salgını süreci nedeniyle zor günlerin yaşandığı turizm sektöründe hareketliliği artırdı. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında hem açık olan 4- 5 yıldızlı oteller hem de butik, bungalov tarzı işletmelere talebin iyi düzeyde olduğu açıklandı.

AKDENİZ VE EGE

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, bayram tatilinde özellikle bölgesel, yakın mesafelerdeki hareketliliğin çok daha yüksek olduğuna işaret etti. İç pazarda bir hareketlilik yaşandığını ve artmasını beklediklerini belirten Çorabatır, "Bu bayram okulların açılmasından önceki son tatil fırsatı olacak. Akdeniz ve Ege bölgelerinde açık olan işletmelerimizde iç turizm açısından hareketlilik bekliyoruz" dedi.

'AMACIMIZ KAR DEĞİL'

İngiltere, Ukrayna ve Belarus gibi bazı ülkelerden 1 Temmuz itibariyle başlayan uçuşlarla yabancı turist hareketinin de giderek arttığına değinen Çorabatır, "Seyahat uyarısı bulunan ülkelerin bu uyarıları kaldırmasıyla hareketlilik daha da artacaktır. Bütün yerli ve yabancı misafirlerimizden Güvenli Turizm Sertifikası programı kapsamındaki kriterlere uygun hareket etmelerini önemli rica ediyoruz. Bu bayramda amacımız kar etmek değil, personelimizi korumak. Dolayısıyla fiyatlar da geçen yıla göre çok daha uygun düzeyde" diye konuştu.

SEKTÖR BAYRAMI BEKLİYOR

Sektörün dört gözle bayram tatili sürecini beklediğini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Doluluk oranlarımız her geçen gün artıyor. Rusya'dan uçuşların yeniden başlayacak olması nedeniyle bu hafta açılacak otel sayısı da artacak. 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara, 10 Ağustos'ta ise Antalya ve Muğla'ya Rusya'dan uçuşlar tekrar başlıyor. Almanya'nın da ekonomik ve siyasi sebeplerle aldığı seyahat uyarısı kararının da bu tarihlerde kaldırılacağını ümit ediyoruz" dedi.

'TALEPLER GAYET İYİ'

Kurban Bayramı nedeniyle iç turizmde çok ciddi talep olduğuna işaret eden Atmaca, "Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerine talepler gayet iyi. Mesela şu an bizim otelimizde doluluk oranı yüzde 20'lerde ama bayramda yüzde 50- 60'ı bulacak gibi. Bazı otellerde doluluk oranları daha da yüksek. Uçuş sayılarının artmasıyla birlikte doluluklar da giderek yükseliyor. Turizm sektörü olarak ağustos ayının ikinci yarısından itibaren eski günlerimize döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'DOLULUK YÜZDE 80- 85 ÇIKACAK'

Bayramın sektörde moralleri yükselttiğini belirten Konyaaltı sahilindeki Su Hotel'in Genel Müdürü Mehmet Şahin ise şu an otel olarak doluluk oranının yüzde 50'lerde olduğunu söyledi. Şahin, "Bizim halkımız bayram tatilini genelde son dakikaya bırakıyor. Biraz da koronavirüsle ilgili uyarılar var. Sahil otelimiz büyük oranda doldu, şehir otelimizin ise bayramda yüzde 80- 85'e çıkacağını düşünüyorum. Zaten daha fazla doluluğa izin vermiyoruz. Adrasan, Çıralı gibi bölgelerdeki butik otellere ise talep daha yüksek" dedi.

GÜNÜBİRLİK VE GEZGİNLER

Bayramın birinci günü kurban kesimi nedeniyle tatile çıkmayı planlayan birçok kişinin ikinci günden itibaren plan yaptığını anlatan Şahin, ayrıca günübirlik eğlence şeklinde de ciddi talep aldıklarını söyledi. Şahin, "Otel olarak bizim Antalya'da 1000'e yakın üyemiz var. Üyelerimiz konaklama dışında günübirlik havuz, sahil, alakart gibi hizmetlerimizden faydalanıyor. Bir de bir-iki gün burada, bir- iki gün Kaş'ta gibi bayram tatilini bölerek, gezecek misafir de ciddi düzeyde" diye konuştu.

HUZURLU VE GÜVENLİ TATİL

Uzun bir adan sonra misafirlerin tekrar bir bayrama kavuşmasıyla tatil bölgelerine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen The Land of Legends Theme Park Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Bize de yoğun ilgi var. Özellikle büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'den güzel talep alıyoruz. Misafirler bu bayramı aileleriyle beraber güzel vakit geçirmek için fırsat oluşturdu. Bizler misafirlerimize aileleriyle birlikte huzur ve güvenle tatil yapmaları için öncesinde olduğu gibi en iyi hizmeti vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI'

Bayram dönemine kadarki süreçte gelen yerli ve yabancı misafirlerden aldıkları yorumların en çok hijyen ve güvenlik noktalarında olduğunu da dile getiren Pehlivan, "Aldığımız önlemlerle ilgili memnuniyet verici yorumlar alıyoruz. Misafirlerimiz güven duygusuyla bizi tercih ediyor ve bayram için genellikle dört günlük tatil planlaması yapılıyor. Bayram sürecindeki bu hareketlilik bu süreçte sektördeki moral motivasyonu da artırdı. Yabancı pazarların yavaş yavaş açılmasıyla Antalya eski günlerine dönmeye başladı" diye konuştu.

BAR VE DİSKOTEKLERİN AÇILMASINI İSTİYORLAR

Koronavirüs nedeniyle sektör olarak zor günler yaşadıklarını belirten Olimpos Kadir'in Ağaç Evleri'nin işletmecisi Kadir Kaya, Kurban Bayramı için iç turizm talebinin yoğun olduğunu söyledi. Kaya, "Uçuşa açık olan ülkelerden de müşteriler geliyor. Şu anda Arjantin, İngiltere, Belçika, ABD gibi birçok ülkeden misafirim var ve rezervasyonlar da alıyoruz. Yalnız turistler eğelenmek için geliyor. Bar ve diskotek gibi işletmelerin de gerekli düzenlemeler yapılarak açılmasını bekliyoruz" dedi.

AĞAÇ EVLERDE DOLULUK YÜZDE 100

Kaya, salgın nedeniyle insanların artık kalabalık yerlere gitmek istemediği ve bu yüzden Adrasan, Çıralı, Olimpos gibi bölgelerdeki özellikle ağaç ev, butik otel, villa ve bungalov tarzı işletmelere daha çok talep olduğunu da söyledi. Kaya, "İnsanlar küçük yerlerde doğayla iç içe alanları daha çok tercih ediyor. Bu yüzden bizim gibi işletmelerde bu bayram daha yoğun geçecek. Şu anda doluluk oranımız yüzde 80- 90, bayramda ise yüzde 100 olacak. Bu tarz işletmelerde genellikle doluluk oranları çok yüksek" diye konuştu.

TOKALAŞMA, SARILMADAN KAÇININ UYARISI

Pandemi nedeniyle Güvenli Turizm Sertifikası programının uygulandığı otellerde, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda hazırlanan hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili birçok bilgilendirme bulunuyor. Bilgilendirmeler arasında 'Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının' uyarısı da var.

Turizme 'bayram' morali

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 09:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turizme 'bayram' morali - Son Dakika
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