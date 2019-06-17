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Turizmin kalbi Bakü'de atıyor

1 saat önce

Dünyanın en büyük turizm örgütü olan UNWTO'nun 110. toplantısına TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TOBB Temsilcisi Ozan Acar'da katıldı.

Turizmin kalbi Bakü'de atıyor, System.String[]
Dünyanın en büyük turizm örgütü olan UNWTO'nun 110. toplantısına TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TOBB Temsilcisi Ozan Acar'da katıldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 110. Yürütme Kurulu Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Dünyanın en büyük turizm örgütü olan UNWTO'nun toplantısına Türkiye'yi temsilen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Temsilcisi Ozan Acar yer aldı.

"Temalı tesisler turist çekiyor"

TÜROFED'in başkanı Osman Ayık, Türkiye'yi temsilen katıldığı toplantıda İngilizce bir konuşma yaptı. Ayık, konuşmasında Türkiye'deki turizm ve yatırım imkanlarını anlattı, katılımcılara Türk turizminin nereden nereye geldiğini aktardı. Türkiye'nin turist aldığı pazarları anlatarak konuşmasını sürdüren Ayık, Türkiye'de temalı otel ve işletmelerin önem kazandığını ve daha çok turist çektiğini vurguladı. Ayık, Türk turizmini Herşey Dahil (HD) konseptinin avantajlı hale getirdiğini de belirtti.

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Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
Türkiye, Ozan Acar, Bakü
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