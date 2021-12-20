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Turizmin merkezi Antalya yılbaşını da hareketli geçirecek - Son Dakika

Turizmin merkezi Antalya yılbaşını da hareketli geçirecek

20.12.2021 11:02

Ağırladığı turist sayısı bakımından önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Antalya'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Antalya'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 2020'ye göre daha iyi bir sezon geçiren kent, 11,5 ayda 8 milyon 962 bin 901 yabancı turistin tercih ettiği turizm destinasyonu oldu. Antalya'da haziranda başlayan hareketlilik, yılbaşı etkinlikleri için de devam ediyor.

Rusya, Ukrayna, Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken kent, yılbaşına hazırlanıyor. Kentteki caddeler ışıklandırılıyor, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süsleniyor. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getiriliyor.

"Yılbaşı için yoğunluk bekliyoruz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, kente günlük 2 bin ile 3 bin civarında turist geldiğini söyledi.

Turizmcilerle hem yılbaşı hem de gelecek yılı konuşmak için toplantı yaptıklarını belirten Yazıcı, uyulması gereken kuralları değerlendirdiklerini kaydetti. Gerek sektörün gerekse kentin yılbaşına hazır olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Sektörümüzle yılbaşında bir kalabalık bekliyoruz. Kurallar çerçevesinde, kimseyi rahatsız etmeden pandemi kurallarına da uyarak iyi bir yılbaşı geçirileceğine inanıyoruz." dedi.

Yazıcı, kentte yılbaşı yoğunluğunun yanı sıra çalıştay ve kongre turizmi hareketliliğinin de yaşandığını bildirdi.

Turizmcilerin 2022'den daha umutlu olduklarını aktaran Yazıcı, sezonun gelecek yıl nisanda başlamasını beklediklerini söyledi.

Turizmcilerden "müzik yayını yasağı ileriki saate çekilsin" talebi

Yazıcı, yılbaşı gecesi emniyet ve jandarma ekiplerince de gerekli denetimlerin yapılacağını, otel denetimlerinin de misafirleri rahatsız etmeden sivil kolluk kuvvetlerince gerçekleştirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına emniyet, jandarma, sahil güvenlik başta olmak üzere kolluk kuvvetleri, belediye birimleriyle çok ciddi tedbirler alacağız. Gerekli tedbirler gözden geçirildi, önümüzdeki hafta tekrar gözden geçireceğiz. Hem turizm sektöründe hem de şehir hayatında herhangi bir sıkıntı olmayacağını değerlendiriyoruz, her yıl yaptığımız bir konu, tecrübeliyiz. Bugünkü kurallara göre saat 24.00'te müzik yayınlarının kapatılması gerekiyor. Turizmcilerimizin yasağın daha ileri saate çekilmesi yönünde bir talepleri oldu, Ankara'ya ileteceğiz. Gelecek cevaba göre hareket edeceğiz."

"En fazla iç pazardan yoğun talep var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Antalya'ya Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden turistlerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Yılbaşı için de bir yoğunluğun oluştuğunu vurgulayan Atmaca, "En fazla iç pazardan yoğun talep var, sanatçı olan tesislerin birçoğu doldu diyebiliriz. Karın yağmasıyla kayak merkezlerine çok ciddi talep var." ifadelerini kullandı.

Atmaca, yılbaşı gecesinin cuma gününe denk gelmesinin yerli turist potansiyelini daha da artıracağını kaydetti.

Turizmin merkezi Antalya yılbaşını da hareketli geçirecek
Turizmin merkezi Antalya yılbaşını da hareketli geçirecek
Turizmin merkezi Antalya yılbaşını da hareketli geçirecek
Turizmin merkezi Antalya yılbaşını da hareketli geçirecek

Yılbaşı, Antalya, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turizmin merkezi Antalya yılbaşını da hareketli geçirecek - Son Dakika


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