Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi - Son Dakika

Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) görevli 3 akademisyen, çeşitli alanlardan uzmanların bilgi ve becerilerini internet bağlantısıyla uzaktan aktarmasını sağlayan "Academic Portal-Acaport" adlı bir online eğitim platformu geliştirdi.

Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) görevli 3 akademisyen, çeşitli alanlardan uzmanların bilgi ve becerilerini internet bağlantısıyla uzaktan aktarmasını sağlayan "Academic Portal-Acaport" adlı bir online eğitim platformu geliştirdi.

AÜ Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Kurt ve AÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ile ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünde görevli Doktor Öğretim Üyesi Muammer Tün, AÜ Teknopark'ta yaklaşık 5 aylık çalışma sonunda uzaktan ders vermenin, seminer düzenlemenin, toplantı yapmanın ve uzman kişiden özel sözlü danışmanlık almanın mümkün olduğu "Acaport" internet platformunu ortaya çıkarttı.


Başta akademisyenler olmak üzere çeşitli alanlardan uzmanların bilgi ve becerilerini katılımcılarla paylaşmasına olanak sağlayan ve toplumsal katkı misyonu ile ortaya çıkarılan yerli platform, sosyal projelerin yanı sıra Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER), Türk Kızılayı Derneği ve Sağlık Bakanlığı personelinin uzmanları ile sağlık çalışanlarına psiko-sosyal destek ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma eğitimlerinde başarıyla kullanıldı.

Gelecekte uluslararası düzeyde kullanılması hedeflenen internet platformunun toplumsal fayda sağlayacak çalışmalar için kurum ve kuruluşlara ücretsiz kullanıma açılması planlanıyor.

"Uzmanlığını tescillediğimiz kişileri eğitmen olarak dahil ediyoruz"


Prof. Dr. Onur Kurt, AA muhabiriyle Acaport üzerinden gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'de herhangi bir konuda uzmanlığı olan kişilerin bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilecekleri bir ortama gereksinim duyulduğunu fark etmeleri üzerine "Acaport"u geliştirdiklerini söyledi.


Uzmanların bilgi ve deneyimlerini toplumun diğer üyelerine uzaktan eğitim teknolojilerinin avantajlarıyla aktarabilmeleri için bu platformu geliştirdiklerini vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:


"Acaport yönetimi olarak alanında uzmanlığını belgeleyen kişileri platforma eğitmen olarak dahil ediyoruz. Herhangi bir alanla sınırlı olmayıp kişinin doğrudan yapabileceği bir başvuruyla süreç başlatılıyor. Uzman kişi Acaport'u kullanarak ücretli ya da ücretsiz eğitim verebilir. Bu eğitmenin seçimi. Ancak toplumsal fayda sağlayacak çalışmalar için kurum ya da kuruluşlara platformumuzu ücretsiz kullanıma açabiliriz. Böyle bir ilkemiz var."

"Bilginin değer olduğunu kabul ediyoruz"


Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ise dünyada yaygın olarak kullanılan ve insanları bir araya getirme amacı olan programların bulunduğunu belirterek, Acaport'un bunlardan farklı olarak Türkçe arayüze sahip olduğunun altını çizdi.


Eğitim ve bilginin en temel değerlerden olduğunu vurgulayan Karakocalı, şunları söyledi:

"Acaport diğer platformlardan farklı olarak bilginin gerçek uzmanından alınabileceği bir platformdur. Uzaktan eğitim teknolojilerini ve yazılımlarını platformumuza entegre ettik. Akademik temeli olduğu ve topluma faydayı temel ilke olarak edindiğimiz için eğitsel ve amaçsal anlamda diğer online platformlardan farklıyız. Diğer yerli ve yabancı platformların birçoğunda sunucu maliyetlerinden kaçınmak için sunucu hizmeti dahil olan yazılımlar kullanılıyor. Kullanılan sunucular ise yurt dışı ve genellikle ABD menşeili olarak karşımıza çıkıyor. Sunucuları bağımsız olarak satın almadıkları için bu platformlarda bütün verilerin akışı doğrudan yurt dışına gidiyor. Biz ise Acaport'ta bağımsız sunucuları kullanıyoruz. Bu da veri akışının doğrudan bizim sunucularımızda kalmasını sağlıyor. Biz bilginin değer olduğunu kabul ediyoruz. Bu değeri kazanca dönüştürmek isteyenler için kapıyı kapatmıyoruz."

Karakocalı, bir uzmanın ya da akademisyenin Acaport'u tanıması için öncelikle ücretsiz eğitim vermesini istediklerini bildirdi.

"Kişisel verilerin korunmasını sağlıyoruz"


Doktor Öğretim Üyesi Muammer Tün de Kovid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının önemine değinerek, Acaport'ta UMKE-DER ile yapılan iş birliğiyle uzman kişiler tarafından sağlık çalışanlarına yönelik psiko-sosyal destek eğitimleri verildiğini dile getirdi.

Söz konusu eğitimin 6 ay süresince devam edeceğini belirten Tün, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Salgının ardından iyileştirme ve yeniden yapılandırma süreci de olacak. Bu dönemde de canlı uzaktan eğitim platformuna ihtiyaç olacak. Birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşuyla etkin çalışıyoruz. En fazla önemsediğimiz konulardan biri kişisel verilerin korunmasıdır. Yerli ve milli çözümlerimizle geliştirdiğimiz algoritmalarla kişisel verilerin korunmasını sağlıyoruz."

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:06 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız         
16:29
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı         
16:14
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun         
16:13
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz         
15:07
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim         
15:02
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı         
14:57
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü         
14:57
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor         
14:53
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı         
14:47
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek         
14:15
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla         
14:14
Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi         
13:59
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi         
13:40
Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim Selena Gomez'den canlı yayında hayranlarını şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim         
13:24
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper         
13:12
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi         
12:39
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı         
12:37
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor         
12:28
Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor Koronavirüs salgını günlerinde İstanbul'un barajları da alarm veriyor         
12:18
Virüs için tarih veren profesöre Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki         
12:06
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 17:47:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]