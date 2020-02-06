Türk-Amerikan iş dünyası bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret hacmi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 milyar dolarlık bir hedef koyduğunu belirterek, "Uluslararası politikalarda son dönemde yaşanan gerginlikler yerini dengeye bıraktığında ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin kısa sürede yükseleceğine inanıyoruz" dedi.



ATO Başkanı Baran, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) düzenlenen "Türk Amerikan İş Dünyası Buluşuyor: Amerika Birleşik Devletlerinde Yatırım ve İş Fırsatları" konulu toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun yıllardan bu yana ikili, bölgesel ve küresel ölçekli pek çok konuda her düzeyde yoğun bir ilişki ve ziyaret trafiği bulunduğunu belirten Baran, "Son dönemde uluslararası ilişkiler ve savunma ticareti konularında yaşanan gerginliklere rağmen ekonomik ilişkilerimiz etkilenmeden devam ediyor. NATO müttefiki ve aynı zamanda stratejik ortak olan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ilişkilere rakamsal olarak baktığımızda da giderek yükseldiğini görüyoruz" dedi.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2005 yılında 10.3 milyar dolar iken, 2019 yıl sonu itibarıyla 19.2 milyar dolara ulaştığını belirten Baran, 2002 yılında 2 milyon dolar olan Türkiye'deki Amerikan yatırımlarının tutarının da 2019 yılında 320 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Baran, "2002'den bu yana ülkemizdeki Amerikan sermayesinin yatırım stoku 12 milyar dolara ulaştı. Ülkemizde faaliyet gösteren Amerikan sermayeli şirket sayısı ise 2019 yıl sonu itibarıyla bin 923 adet oldu. Bu rakamlar çok önemli. Zira Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki yabancı sermaye sıralamasında Hollanda'nın ardından ikinci sırada yer alıyor" diye konuştu.



ABD'li şirketler en çok tercih edilenler arasında



Türkiye'de son 18 yılda yaşanan gelişmelerin Türk sermayesini güçlendirdiğini ve Türklerin yurt dışındaki yatırımlarının da yıllar itibarıyla artış gösterdiğini kaydeden Baran, geçen yıl Türk yatırımcıların yurt dışındaki yatırımlarının büyüklüğünün 6 milyar dolara ulaştığını söyledi. Yurt dışı yatırımlarının küresel ölçekte ve oyun kurucu şirketlere sahip olma yolunda ilerleyen Türkiye açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Baran, "Know-how transferi ve arz güvenliğine katkı sağlayacak yurt dışı yatırımlar, Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda stratejik bir konu olarak görülüyor ve destekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, hem yeni yatırımlar hem de birleşme ve satın almalarda en çok tercih edilen ülkeler arasında ön sıralarda yer aldı. Türk yatırımcılarımızın Amerika'daki yatırım toplamı 1,8 milyar dolara yaklaştı" dedi.



Türkiye'nin son yıllarda gücünü dünyaya taşıma konusunda büyük kararlılık içinde olduğunu vurgulayan Baran, Ankara Ticaret Odası olarak ekonomiyi ve ticareti geliştirecek herkesi desteklemeyi ve çalışmalarda yer almayı görev saydıklarını ifade etti.



Toplantının açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar, Bozdağ Film Kurucu Ortağı ve Prodüktörü Mehmet Bozdağ, IBM Türkiye ve Ortadoğu Kamu İlişkileri Direktörü İhsan Müderrisoğlu, Microsoft Kamu Yatırımlarından Sorumlu Direktörü Erdem Erkul, Türk Sanayici İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, TABA Am-Cham Genel Başkanı Ali Osman Akat, TABA Am-Cham Ankara Şube Başkanı Nuray Karalar da birer konuşma yaptı. - ANKARA