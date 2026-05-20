Türk-Amerikan iş dünyası, New York’ta buluştu

20.05.2026 13:50
ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “TABA-AmCham & TABNET NYC & CEO Platformu Turkish-American Business Summit”, New York Türkevi’nde iş dünyası, diplomasi, medya ve kültür temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyümesi, yeni yatırım alanları ve Türk şirketlerinin ABD pazarındaki etkinliğinin artırılması konuları öne çıktı.

Son yıllarda savunma sanayi, lojistik, teknoloji, enerji, tekstil ve hizmet sektörlerinde güçlenen ekonomik ilişkiler, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini tarihi seviyelere taşıdı. İş dünyası temsilcilerine göre, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 30 milyar dolar seviyesini aşarken; orta vadede bu rakamın 40 milyar dolar bandına yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, özellikle New York merkezli finans, medya ve teknoloji ağlarının Türk şirketleri açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekiyor. Türk firmalarının ABD’de doğrudan yatırım, marka bilinirliği ve hizmet ihracatı alanlarında daha aktif hale geldiği belirtilirken; medya, dijital içerik üretimi ve yaratıcı endüstriler de yeni büyüme alanları arasında gösteriliyor.

TÜRKEVİ'NDE DİPLOMASİ VE İŞ DÜNYASI BULUŞTU

Sunuculuğunu ünlü yapımcı Birnaz Yılmaz Gülnahar’ın üstlendiği etkinlikte, Türkiye’den CEO Platformu üyeleri de hazır bulundu. Etkinlik kapsamında TABA-AmCham Kültür Sanat Komite Başkanı Nejat Çuhadaroğlu tarafından hediye edilen “Picasso’nun Geri Dönüşümü” eseri, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal’a, TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı tarafından takdim edildi.

ABD ve Türkiye’de ikamet eden pek çok iş insanını bir araya getiren organizasyon çerçevesinde ABD’de medya ve yaratıcı endüstriler alanındaki faaliyetlerini geliştiren Egopro Medya’nın kurucusu yapımcı Birnaz Yılmaz Gülnahar, Türk şirketlerinin uluslararası görünürlüğünün her geçen yıl arttığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“TÜRK MARKALARI ABD’DE DAHA GÖRÜNÜR HALE GELİYOR”

“Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler artık yalnızca geleneksel ticaret başlıklarından ibaret değil. Medya, dijital içerik üretimi, kültür-sanat ve yaratıcı ekonomi alanlarında da ciddi bir büyüme potansiyeli bulunuyor. Özellikle New York merkezli projelerde Türk markalarının ve girişimcilerinin daha fazla yer almaya başladığını görüyoruz. Biz de Egopro Medya olarak ABD’deki iş hacmimizi büyütürken, Türk markalarının uluslararası görünürlüğüne katkı sunmayı hedefliyoruz.”

Yıllardır Türkiye’de başarılı çalışmalarıyla tanınan ve ödüllü projelere imza atan Gülnahar, Türk-Amerikan iş birliklerini genişleterek ABD’ye taşıdıklarını ifade ederek, Türk girişimcilerin özellikle medya, etkinlik yönetimi ve dijital iletişim alanlarında ABD pazarında daha rekabetçi hale geldiğini belirtti.

TÜRK ŞİRKETLERİ HİZMET İHRACATINDA ÖNE ÇIKIYOR

Sektör temsilcilerine göre, Türk şirketleri son dönemde ABD pazarında yalnızca ürün ihracatıyla değil, hizmet ihracatıyla da dikkati çekiyor. Özellikle lojistik, hukuk danışmanlığı, marina işletmeciliği, medya prodüksiyonu ve teknoloji hizmetlerinin Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerindeki payının giderek arttığı belirtiliyor. Organizasyon yetkilileri, benzer platformların Türk-Amerikan ekonomik diplomasisinin güçlenmesine katkı sunduğunu vurguladı.

Etkinlikte alana katkılarından dolayı Birnaz Yılmaz Gülnahar’a, TABA-AmCham başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve ABD New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: ANKA

