Türk askerinin İskenderun'a girişinin 84. yıl dönümü kutlanıyor

Türk askerinin İskenderun üzerinden Hatay'a girişinin 84. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen programda, İskenderun Kaymakam Vekili Polat Kara, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Burada konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, her yıl bugünün gurur, sevinç, coşku ve geleceğe güvenle kutlandığını belirtti.
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