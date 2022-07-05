Burada konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, her yıl bugünün gurur, sevinç, coşku ve geleceğe güvenle kutlandığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Türk askerinin İskenderun'a girişinin 84. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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