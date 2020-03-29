"Türk atletizminin efsanesi" evde spor yaparak zaman geçiriyor - Son Dakika
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"Türk atletizminin efsanesi" evde spor yaparak zaman geçiriyor

6 saat önce

Uluslararası yarışlarda birçok başarısı bulunan, Türk atletizminin efsane isimlerinden 78 yaşındaki İsmail Akçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara evde bol bol spor yapmalarını tavsiye etti.

Uluslararası yarışlarda birçok başarısı bulunan, Türk atletizminin efsane isimlerinden 78 yaşındaki İsmail Akçay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara evde bol bol spor yapmalarını tavsiye etti.

20 yaşında başladığı atletizmde önemli başarılara imza atan, 1968 Meksika Olimpiyatları ile aynı yıl koşulan Tokyo Maratonu'nda dördüncülükleri bulunan Akçay, 2000'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "yüzyılın atleti" unvanı ile onurlandırıldı.

Kariyeri boyunca Türkiye'yi olimpiyatlar, dünya şampiyonaları gibi önemli organizasyonlarda temsil eden eski maraton koşucusu Akçay, 78 yaşında olmasına rağmen gününün bir saatini spora ayırıyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Balıkesir'deki evinden dışarı çıkmayan Akçay, bu sıralar sporunu evde yapıyor.

Evinin koridorunda koşan Akçay, mekik ve şınav çekerek sporunu sürdürüyor.

Akçay, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara beslenmelerine dikkat ederek evde bol bol spor yapmalarını öneriyor.

Vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunan Akçay, AA muhabirine, maratonda 8 yıl boyunca Türkiye şampiyonluğunu kaptırmadığını söyledi.

Dört kez Balkan şampiyonu olduğunu anımsatan Akçay, "15 yıl boyunca aktif spor yaptım, 25 ülkeye gittim. Daha sonra bir süre antrenörlük yaptım." diye konuştu.

"Türk bayrağını önde taşımak için koştum"

Akçay, hayatında tek bir şey için koştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Namusumuz ve şerefimiz olan Türk bayrağını önde taşımak için koştum. Başka hiçbir şey düşünmedim. Bana soruyorlardı 'Sende doping var mı?' diye, ben de esprisine 'Suni doping aldım.' diyordum. Londra ve New York gibi dünyanın en işlek caddelerinde 2 saat boyunca koşuyorsun. Senin kim olduğunu nereden bilecekler. Bayraktan, Türk bayrağından insanlar 2 saat boyunca 'Türko tempo' diye bağırıyorlardı. Bu, benim için doping gibiydi. Tüylerim diken diken olurdu."

"Virüs var diye yatıp uyumamak lazım"

Kovid-19 ile mücadele sürecinde yetkililerin söylediklerinin harfiyen uygulanması gerektiğini vurgulayan Akçay, önceden her gün dışarıda bir saat yaptığı yürüyüşü virüs nedeniyle artık evde gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Akçay, evde oturmanın kolay olmadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Evin içinde hiç olmadı yürüyüş ya da merdivenlerden inip çıkarak kültür fizik hareketlerini yapmalarını en az yarım saat tavsiye ediyorum. Spor, vücudun dinç kalmasında en büyük etkenlerden biridir. Virüs var diye yatıp uyumamak lazım, sağlık için evin içinde hareket etmeliyiz. Ben sabah 7'den sonra bir saat evin içinde devamlı hareket yaparak sporumu yapıyorum, duşumu alıyorum. Daha sonra istirahat ediyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımız virüs nedeniyle dışarı çıkmasın, evde spor yaparak vakit geçirsin. Virüs genç yaşlı dinlemiyor artık. Gençlerin de dikkatli olması lazım, mesafeli bulunmakta fayda var."

İsmail Akçay, Koronavirüs, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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