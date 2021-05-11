Türk Böbrek Vakfından "tam kapanmadaki hareketsizliğe bayramda kontrolsüz tatlı tüketiminin eklenmemesi" uyarısı - Son Dakika

Türk Böbrek Vakfından "tam kapanmadaki hareketsizliğe bayramda kontrolsüz tatlı tüketiminin eklenmemesi" uyarısı

11.05.2021 11:33
Türk Böbrek Vakfından

Türk Böbrek Vakfı (TBV), tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, kontrolsüz beslenme ve tatlı tüketiminin hareketsizlik nedeniyle daha tehlikeli bir hal alabileceği uyarısında bulundu.

Türk Böbrek Vakfı (TBV), tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, kontrolsüz beslenme ve tatlı tüketiminin hareketsizlik nedeniyle daha tehlikeli bir hal alabileceği uyarısında bulundu.

TBV Başkanı Timur Erk, araştırmalarla ortaya konulan "Sağlıklı bireyler için oruç tutmak bedeninin dinlenmesidir." konusunun, bayramın gelmesiyle bazı kişilerde psikolojik açlığın giderilmesi olarak addedildiğini ve aşırı tüketimin ortaya çıktığını anlattı.

Bayramların en keyifli tarafının kalabalık sofralar ve aile ziyaretleri olduğuna değinen Erk, şunları paylaştı:

"Daha sağlıklı günler görmek dileğiyle evlerimize kapandığımız ve hareketsiz kaldığımız bir döneme denk gelen Ramazan Bayramı'nda, kontrolsüz beslenme ve aşırı atlı tüketimine her zaman olduğundan daha fazla özen göstermeliyiz. Aşırı şeker ve tuz tüketiminin nelere yol açacağı sıklıkla üzerinde durduğumuz konular. Fakat kişilerin yanlış beslenme alışkanlıkları sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaya devam ediyor. Kültürümüzde ve zengin mutfağımızda ağız tadı için her zaman bir alternatif var. Şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine uygun miktarda sütlü tatlılar, meyve suyu veya soğuk meşrubat yerine su tüketimini keyifli hale getirecek karanfil, limon, nane gibi tatlarla suya aroma katılması gibi kolay uygulanabilir yöntemler her zaman ön planda olmalı."

Erk, dengeli ve kararında tuz ve şeker tüketiminin genel vücut sağlığına ve böbreklere olan etkisine işaret ederek, şunları aktardı:

"Kısıtlı hareketle evlerde geçirilecek bir bayram, şüphesiz kontrolsüz beslenmeyi de beraberinde getirecektir. Bu gibi durumlarda tercihiniz her zaman porsiyon kontrolü ve hafif beslenmeden yana olmalıdır. Unutmayalım ki karşı karşıya kalınan hastalıkların önemli bir kısmı beslenme hatalarından kaynaklanıyor."

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da ramazan boyunca kısıtlı bir zaman diliminde, düzenli şekilde beslenilmesine alışan vücudu bayramda çok zorlamamak gerektiğini belirterek, şu önerileri sundu:

"Bayramda aşırı şeker ve tuz içeren, yüksek kalorili yiyecekleri bir anda ve çok fazla tüketmek kan şekerimizde dalgalanmalara ve tansiyon problemlerine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için Ramazan Bayramı'nda da sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir beden için en önemli koşuldur."

Türk Böbrek Vakfı, Ramazan Bayramı, Timur Erk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Böbrek Vakfından 'tam kapanmadaki hareketsizliğe bayramda kontrolsüz tatlı tüketiminin eklenmemesi' uyarısı - Son Dakika


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