Türk boks kulübü EC BOXİNG 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk boks kulübü EC BOXİNG 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Türk boks kulübü EC BOXİNG 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor

6 saat önce

Kurulduğu 2010 yıldan bu yana elde ettiği başarılarla dünyanın en iyi kulüpleri arasına girmeyi başaran Türk boks kulübü EC BOXİNG, 2020 yılında 10. kuruluş yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Türk boks kulübü EC BOXİNG 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor, System.String[]

Kurulduğu 2010 yıldan bu yana elde ettiği başarılarla dünyanın en iyi kulüpleri arasına girmeyi başaran Türk boks kulübü EC BOXİNG, 2020 yılında 10. kuruluş yılını kutlamaya hazırlanıyor.


Başarılı iş adamı ve eski sporcu Erol Ceylan tarafından kurulan EC BOXİNG boks spor kulübü, bugüne kadar 50'nin üzerinde gala düzenledi. Geçtiğimiz günlerde kulübün dünya şampiyonu Sebastian Formella, Almanya'nın en iyi boksörü seçilirken, yine kulüp menajerlerinden Steffen Soltau en iyi menajer seçildi. EC BOXİNG; başta Almanya olmak üzere, Amerika, Avustralya, Türkiye, İngiltere, İskandinav ülkeleri, Romanya ve dünyanın birçok ülkesinde boks galaları düzenleyerek büyük başarılara imza attı. Başantrenörlüğünü Bülent Başer ve basın danışmanlığını Vedat Alyaz'ın yaptığı kulüpte, dünyanın birçok ülkesinden elit boksörler yer alırken, olimpiyat boksörleri ve Avrupa şampiyonları Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen, Erkan Teper, Emre Çukur, Alpay Yaman gibi başarılı sporcular gelecekte dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıkabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Erol Ceylan: "2020 yılında atak yapacağız"


Kulüp başkanı Erol Ceylan, dört kez üst üste Almanya'nın en iyi promotörü seçilirken, geçtiğimiz günlerde de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen muhteşem ödül töreni ile dünyanın en iyi promotörü seçilerek ne kadar büyük işler başardığı kanıtlamış oldu. Bugüne kadar 8 dünya şampiyonluğu, 19 Avrupa şampiyonluğu, 23 kez kıtalar arası şampiyonlukları olmak üzere çok sayıda başarıya da imza atan EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, gelecek yıl daha büyük atılımlara hazırlandıklarını vurgulayarak, "2020 yılı bizim için ürünleri toplama senesi olacaktır. 10 yıldır sporcuları yetiştirmek için büyük emek ve çaba harcadık, artık şimdi bu yetişen boksörlerimizi dünyanın dört bir yanında şampiyonluk maçlarına çıkaracağız. Tüm sıkletler benim için değerlidir ancak gönlümde yatan sıklet 'kral klasmanı' olarak da adlandırılan ağır sıklettir ve şu an Almanya'da en çok ağır sıklet boksörüne sahip olan kulüp biziz. Erkan Teper ve Ali Eren Demirezen de buna dahil. Bunların yanı sıra iki kez olimpiyatlarda ringe çıkmış olan Alman boksör Erik Pfeiffer, Nikola ve Danilo Milacic kardeşler, Avrupa şampiyonu Christian Hammer, Jack Muolavai ve çok sayıda sporcumuzla 2020 yılında büyük zaferlere imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu vesile ile tüm sporsever ve bize destek olanların yeni yılını kutluyor, bizi takip etmeye deva etmelerini diliyorum" şeklinde konuştu. - HAMBURG

Erol Ceylan, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:02 Kaynak: İHA
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