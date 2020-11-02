Türk boks tarihinin en başarılı sporcusu Busenaz Sürmeneli (YENİDEN)

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli , uluslararası müsabakalarda aldığı 9 madalya ile 1924 yılında kurulan Türkiye Boks Federasyonu tarihinde uluslararası müsabakalarda en çok madalya kazanan sporcu oldu.

'Siz başlayın spor sizi bırakmaz' sözüyle gündeme gelen Sürmeneli, 10 yaşında boksa başladı.

Kariyerinde 5 Avrupa , 3 Dünya şampiyonluğu ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan milli boksör, kazandığı 9 madalya ile boks tarihinde en çok madalya kazanan sporcu oldu. Trabzonspor Kulübü'nün sporcusu olan ve kariyerinde sadece olimpiyat madalyası eksik olan Busenaz Sürmeneli'yi olimpiyatlara Milli takım Antrenörü Cahit Süme hazırlıyor.

Busenaz Sürmeneli'yi 8 madalya ile Gülsüm Tatar ve 7 madalya ile Tuğrulhan Erdemir takip ediyor.

- Ankara