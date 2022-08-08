Aksakallar Konseyi üyeleri Kırgızistan'da toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi üyeleri, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplandı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki toplantıya, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'dan Hasan Hasanov, Kazakistan'dan İkram Adırbekov, Kırgızistan'dan Medethan Şerimkulov, Özbekistan'dan Bakhtiyor Sayfullayev, Türkmenistan'dan temsilen Recep Bazarov ve TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile ilgili heyetler katıldı.

Kırgızistan'ın Aksakalı Şerimkulov, yaptığı açılış konuşmasında, Türk dünyasının Aksakallarının "ata ve kardeş Kırgız topraklarına" gelmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Şerimkulov, Aksakallar Konseyi 13. Toplantısı'nın verimli geçeceğine inandığını belirterek "Kırgız tarafı toplantının organizasyonunda tüm koşulları oluşturdu. Aksakalları, bugün Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulu Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız kabul edecek. Toplantımız hayırlı olsun. Hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, son olarak 9 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geldiklerini hatırlatarak bu yılın ikinci olağan toplantısını yapmak üzere Kırgızistan'da toplandıklarını belirtti.

Yıldırım, bu yıl 29 Eylül-2 Ekim'de Bursa'nın İznik ilçesinde 4. Dünya Göçebe Oyunlarını yapacaklarını bildirdi.

Başkanlık görevine gelmesinden sonra Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'a ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Yıldırım, ziyaretlerin gerçekleşmesine destek veren Genel Sekreter Amreyev ve ekibine teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Aksakalı Hasanov, Aksakallar Konseyi 12. Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Türk tarihinin yeniden gözden geçirilmesi amacıyla hazırladıkları yeni çalışma konseptinin bugün kabul edilecek belgeye yansıtılmasını önerdi.

Kazakistan'ın Aksakalı Adırbekov da Kazakistan'da Türk tarihi ve Türk edebiyatı ders kitaplarının tanıtıldığını ifade ederek kitapların nüshalarını katılımcılarla paylaştı.

Özbekistan'ın Aksakalı Sayfullayev, Aksakallar Konseyi 14. Toplantısı'nın gelecek yıl Özbekistan'da yapılmasını teklif etti.

Bazarov da "Türkmenistan'ın Aksakallar Konseyi 13. Toplantısı'na gözlemci olarak katılımı, komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan bağımsız ve tarafsız Türkmenistan'ın dış siyasi seyrinin tutarlı bir şekilde uygulanmasının bir başka tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Devlet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık maddeleri ele alınacak

TDT Genel Sekreteri Amreyev, toplantıda, bu yıl 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılacak olan TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin hazırlık maddelerinin de ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Amreyev, TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nin, dünyanın ve bölgenin su ve gıda kıtlığı, enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel ısınma, kitlesel göçler, toplumsal eşitsizlik ve ayrımcılık gibi ciddi sonuçlar doğuran tehdit ve sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde yapılacağına dikkati çekti.

Aksakallar Konseyi üyeleri, Kırgızistan'da üst düzey görüşmelerin ardından oturumuna devam edecek.