Türk dili konuşan ülkelerden futbolda iş birliği - Son Dakika

Türk dili konuşan ülkelerden futbolda iş birliği

14.04.2021 14:07
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın futbol federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın futbol federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında özel turnuvalar, maçlar ve birlikte kamplar düzenlenmesi kararı alındı. Anlaşma; altyapı, eğitim, hakemlik, gelişim programları başta olmak üzere birçok sportif konuda ortak çalışmalar yapılmasını kapsıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle yapılan törende, TFF'yi Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın moderatörlüğünde yapılan iş birliği anlaşması imza törenine Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de katıldı.Törende ayrıca Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rovnag Abdullayev, Kırgizistan Futbol Federasyonu Başkanı Kanatbek Mamatov, Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi, Türkmenistan Futbol Federasyonu Başkanı Arslan Aynazarov, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ravshan Irmatov, Kazakistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Azamat Aithhozhin ile diğer temsilciler online olarak yer aldı.Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında, özel turnuvalar, maçlar ve birlikte kamplar düzenlenmesi kararı alınırken, anlaşma altyapı, eğitim, hakemlik, gelişim programları başta olmak üzere birçok sportif konuda ortak çalışmalar yapılmasını kapsıyor.NİHAT ÖZDEMİR: TARİHİ BİR ANLAŞMAYI İMZALIYORUZİmza töreninde açılış konuşmasını TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptı. Özdemir konuşmasında şunları söyledi: "Türk dünyasındaki birlikteliğin en güzel örneklerinden, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi üyelerinin futbol federasyonları olarak, sportif alanda tarihi bir anlaşmaya imza atıyoruz. 1992 yılında, Türk dilini konuşan halklar arasındaki tarihi bağları, ortak dil, kültür ve gelenekleri temel alarak, bölgede ve dünyada barışı sağlama, müşterek kalkınma ve ülkelerimiz arasında iş birliğini geliştirmek üzere Türk Konseyi'nin ilk adımı atıldı.2009 yılında ise Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyi resmen kuruldu ve büyük bir çatıya kavuştu. Günümüzde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan, Özbekistan ve Türkiye, 20'den fazla farklı alanda iş birliği içinde bulunuyor. Bugün, futbol federasyonları olarak imzalayacağımız anlaşmanın ardından, hep beraber futbol alanında da çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum.Futbol dünyasına ve tüm federasyonlarımıza yeni bir heyecan kazandıracak bu anlaşma ile altyapı, eğitim, hakemlik, gelişim programları başta olmak üzere, birçok konuda ortak çalışma yürüteceğiz. Ayrıca ortak kamplar, ikili maçlar ve turnuvalar ile bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Bu anlaşma, Türkiye Futbol Federasyonu olarak 98 yıllık tarihimizin en anlamlı anlaşmalarından birisidir. Yapacağımız güç birliği ile Türk dünyasının dünya futbolunda daha da büyüyerek söz sahibi olacağına inanıyorum.  En kısa zamanda bir araya gelerek, görüşmelerimizi yüz yüze yapmayı ümit ediyorum. Anlaşmanın Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum."Konuşmaların ardından tüm ülkelerin temsilcileri anlaşma hakkındaki görüşlerini paylaşarak sözleşmeye imza attı.

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, imza töreninin kapanış konuşmasında anlaşmanın bütün federasyonlara hayırlı olmasını dileyerek, şunları dedi: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yapmış olduğumuz bu girişimi çok ciddiye aldığımızı belirtmek isterim. Eminim ki bu anlaşma, sadece bölgemizdeki futbol aktivitelerinin geliştirilmesi bakımından değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da federasyonlarımıza büyük fayda sağlayacak. Bundan böyle, iş birliğimizi geliştirmek için daha sıkı çalışacağız. Anlaşmayı imzalayan tüm federasyon temsilcilerini bir kez daha tebrik ediyor, bu vesileyle Ramazan ayınız mübarek olsun diyorum."


Türk dili konuşan ülkelerden futbolda iş birliği
Türk dili konuşan ülkelerden futbolda iş birliği

Azerbaycan, Türkiye, Futbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türk dili konuşan ülkelerden futbolda iş birliği - Son Dakika Spor


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