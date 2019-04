Türk Doğaltaş İhracatçıları ABD Yolcusu

Türk doğaltaş sektörü Amerika 'da yaşanan Mortgage krizine kadar en büyük ihraç pazarı olan, kriz sonrasında da ikinci büyük ihraç pazarı konumunu koruyan Amerika Birleşik Devletleri 'ne çıkartma yapmaya hazırlanıyor. Maden İhracatçıları Birliği, 8-13 Nisan 2019 tarihleri arasında 15 firma ile "Sektörel Ticaret Heyeti" gerçekleştirecek. EMİB, Amerika'ya işlenmiş doğaltaş ihracatını arttırmayı hedefliyor. ABD pazarında hedef 1 milyar dolara ulaşmakEge Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya , Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık 3.5 milyar dolar seviyesinde doğaltaş ithal ettiğini, Türkiye 'nin ABD'ye doğaltaş ihracatının ise 2018 yılında 381 milyon dolar olduğunu, amaçlarının bu pastadan aldıkları payı büyütmek ve orta vadede 1 milyar dolar ihracat yapmak olduğunu kaydetti.Türk doğaltaş sektörünün ihracatında ABD'nin geçmiş yıllarda en büyük pazar olduğunu Mortgage krizi sonrasında sektörün hızlıca aksiyon alarak Çin pazarına yoğunlaştığını ve Çin'in ihracatlarında zirveye çıktığını anlatan Kaya, "Şimdi Çin'de inşaat sektöründe bir yavaşlama varken, ABD pazarında canlanma var. Amerika'daki projelerde Türk doğaltaşının daha fazla kullanılması için çalışıyoruz. ABD Ticaret Heyeti Organizasyonumuza katılan firmalarımız 9-11 Nisan tarihlerinde Orlando 'da Coverings Fuarı'nı ziyaret edecek. Orlando'da fuar sırasında düzenlenecek olan 'ABD Doğaltaş Trendleri Eğitim Programı'na katılarak ABD'deki trendler hakkında ilk elden bilgi sahibi olacaklar. 11-13 Nisan 2019 tarihlerinde ise Miami 'deki doğaltaş distribütör firmaları ile görüşmelerimiz olacak" şeklinde konuştu.Networking etkinliğiEge Maden İhracatçıları Birliği, Orlando'da ABD Doğaltaş Endüstrisi (Natural Stone Instute) ile işbirliği yapıyor. 2 kurum Orlando'da 700 kişinin katılacağı bir networking etkinliğine imza atacak.Ege Maden İhracatçıları Birliği, "Amerika Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu" öncesinde Mart ayında Çin'deki Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 72 firmanın katılımıyla Türkiye Milli Katılım Organizasyonuna imza atarken, son 1 yıllık dönemde; İtalya Dubai ve Umman'a ticaret heyeti organizasyonları gerçekleştirmişti.EMİB'in Amerika Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonuna Alimoğlu Mermer San. ve Tic. A.Ş., Ege Antik Mermer San.Tic. Ltd. Şti., Denmar Dekoratif Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti., Beden Marble, CCK Natural Stone, Çizgi Marble, Ege Doğaltaş, Gazimer Marble, Mekmar Marble, Reisoğlu Marble, Uğur Mermer, Ekrem Demirel Maden, Aydın Mermer, Stonext Yapı Taşı San. Tic. Ltd. A.Ş. ve Orhan Özsarı Marble firmaları katılacak. - İZMİR